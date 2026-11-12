Huelga general
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Marlaska pide a la Policía Nacional “investigaciones específicas” por su actuación en la huelga

Bolaños, por su parte, ha descartado cesar al ministro del Interior, como han pedido Frente Amplio y Podemos.
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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Marlaskak "ikerketa espezifikoak" eskatu dizkio Polizia Nazionalari, greban izandako jokabideagatik

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales durante la huelga general. "Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes", señalan fuentes del ministerio.

Además, Marlaska ha dado la orden de que no vuelva a usarse gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

Según el balance del ministerio, hasta las 23:00, la Policía Nacional y Guardia Civil han informado de 47 detenciones (uno de ellos en Navarra) y 1144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese de Grande-Marlaska, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le habían "gustado".

En este sentido, Bolaños ha indicado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general, y descargó de responsabilidades al ministro. Frente Amplio y Podemos han exigido el cese del titular de Interior.

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