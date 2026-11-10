El PP promete derogar el uso del pinganillo en el Congreso: “El castellano volverá a ser la lengua común”

El PP ha incluido en su programa electoral el compromiso de modificar el Reglamento del Congreso para derogar la reforma que el PSOE pactó con ERC y Junts para permitir el uso del euskera y demás lenguas cooficiales en los debates parlamentarios de la Cámara Baja: "El castellano volverá a ser la lengua común de trabajo en el Congreso", aseguran.

Esa reforma reglamentaria fue una de las condiciones que los partidos independentistas exigieron al PSOE para apoyar a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso y así dar al PSOE y Sumar la mayoría en la Mesa de la Cámara. De hecho, el uso de las lenguas cooficiales se empezó a utilizar antes incluso de que se aprobase el cambio en el Reglamento.

El PP votó en contra de aquella reforma y ahora propone derogarla. La idea ya la había avanzado la número dos de la lista del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando dijo hace unas semanas que su primera medida sería acabar con "los pinganillos" que a su juicio dividen a los españoles.