El Gobierno español declara la emergencia migratoria en Canarias

El Gobierno español ha declarado la emergencia migratoria en Canarias y ha destinado 15,18 millones de euros para la habilitación de más plazas en centros de titularidad estatal y a los traslados entre islas y a la península. Así lo ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras presidir en la Moncloa la Comisión Interministerial de Inmigración para tratar el fenómeno migratorio en Canarias.

Asimismo, según ha informado Torres, a las medidas acordadas se suma un refuerzo del servicio sanitario y de primera atención proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicional.

De la misma manera, el Ejecutivo ha incrementado los equipos de Salvamento con la incorporación de un barco más a El Hierro, con la que en Canarias habrá tres de las cinco guardamares que hay operativas en el país.

Además, se dispondrá de un refuerzo de personal en la Delegación del Gobierno Canarias, para la tramitación de los expedientes de reubicación de menores migrantes no acompañados en todo el territorio.

Por otro lado, Torres ha señalado que el Ministerio de Hacienda estudiará las medidas que sean necesarias para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la presión migratoria en El Hierro, garantizando la sostenibilidad financiera de las entidades locales.