Espainiako Gobernuak migrazio larrialdia ezarri du Kanarietan
Migrazioari buruzko ministerio arteko batzordeak asteartean egindako bileran erabaki dute 15,18 milioi euro bideratzea Kanarietan migratzaileentzako plaza gehiago eskaintzeko eta lekualdatzeak egiteko.
Espainiako Gobernuak migrazio larrialdia ezarri du Kanarietan. Hori iragarri du asteartean Angel Victor Torres Espainiako Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak, migrazioari buruzko ministerio arteko batzordearen bileraren ostean. Halaber, 15,18 milioi euro bideratuko dira Estatuarenak diren zentroetan plaza gehiago eskaintzeko eta Kanarietako beste uharteetara eta Penintsulara lekualdatzeak egiteko.
Halaber, Torresek jakinarazi duenez, Espainiako Gobernuak milioi bat euro jarriko du osasun eta lehen arreta zerbitzua indartzeko.
Era berean, Hierro uhartera Itsas Salbamenduko beste ontzi bat mugitu da. Hortaz, Espainian dauden bost ontzietatik hiru Kanarietan egongo dira.
Gainera, Espainiako Gobernuak Kanarietan duen ordezkaritzan langile gehiago jarriko dira, bidaiderik gabeko adin txikikoak Espainian zehar birkokatzeko izapideak egin ahal izateko.
Bestalde, Torresek iragarri du Ogasun Ministerioak migrazio krisiak eragindako ezohiko gastuei aurre egiteko baliabideak jarriko dituela Hierroko agintarien esku.
Frontex mugen zaintzarako misioa Afrikako kostaldean zabaltzea eskatu du Clavijok
Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak asteazkenean Magnus Brunner Europako Barne komisarioarekin bideokonferentzia bat egingo duela iragarri du, Kanarietako migrazio krisiaren berri emateko eta Frontex mugen zaintzarako misioa Afrikako jatorrizko herrialdeetan zabaltzea eskatzeko.