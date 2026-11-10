Renfeko zerbitzu ugari bertan behera, makinisten sindikatuak gaurko deitutako 24 orduko grebaren ondorioz
Semafek aste honetarako deitutako bi greba-egunetako lehenengoari ekin diote gaur. Euskadiko Aldiriko zerbitzu ugari bertan behera geratu dira, Abandoko eta Donostiako geltokiko Renferen pantailek jakinarazi dutenez.
Joan den gauerdian hasi da Tren Makinisten Espainiako Sindikatuak (Semaf) aste honetarako deitu dituen bi greba-egunetako lehena, Renfe taldeko gidariei zuzenduta, "hartutako konpromisoak ez betetzeagatik" eta trenbide-segurtasunaren egiturazko aldaketa bat aldarrikatzeko.
Greba-deialdiaren ondorioz, EAEko Aldiriko tren zerbitzu ugari bertan behera geratu dira, Abandoko eta Donostiako geltokietako Renferen pantailek jakinarazi dutenez.
Gaurkoa ez bezala (23:59an amaituko da), bigarrena ostegunean egingo da , hiru tartetan: 06:20tik 09:20ra, 14:20tik 17:20ra eta 21:20tik 23:20ra.
Gainera, Espainia osoko asteazkeneko greba orokorrak ere trenen zirkulazioa baldintzatuko du aste honetan.
Gutxieneko zerbitzuak
Garraio Ministerioak Semafeko grebarako emandako ebazpenaren arabera, aldirietako gutxieneko zerbitzuak % 75 izango dira puntako orduan eta % 50 eguneko gainerako orduetan; Distantzia Ertainean , % 65eko batez bestekoa ezarriko da; Abiadura Handian/Distantzia Luzean , % 72koa; eta Salgaietan , % 20koa.
X sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez, Renfek astelehen honetan jakinarazi du doako aldaketak eta baliogabetzeak jarri direla tren guztientzat, baita gutxieneko zerbitzu gisa jasota daudenentzat ere.
Bertan behera utzitako trenen bidaiariek komunikazio bat jasoko dute SMS mezuaren edo posta elektronikoaren bidez, erreserbari lotutako datuen bidez.
Bestalde, Madrilgo aldiriek ordezko bitartekoak bilatzea gomendatu diete erabiltzaileei, zerbitzuak "eragin handia izango baitu". Katalunian, Rodalies zerbitzuak atzerapenak izan ditu sare osoan, Kataluniako Gobernuak makinistak erantzule egin dituen arazoengatik.
Elkarrizketak Espainiako Gobernuarekin
Joan den ostiralean, Carlos Cuerpo Garraio ministroarekin bigarren bilera egin ondoren, Renfe taldean greba eta lanuzte partzialen deialdiari eustea Semaf sindikatuak joan den ostiralean.
Moncloako iturriek bileran aurrerapen zehatzak egin zirela adierazi zuten arren, Diego Martin Semafeko idazkari nagusiak zehaztu zuen Garraio Ministerioak beren aldarrikapen guztiak jorratzen zituen dokumentazio dezente aurkeztu zuela, baina gehiago jaso behar zutela eta aztertu egin behar zutela.
Urriaren 29an, Urda herrian (Toledo) bi trenek talka egin eta 69 pertsona hil ondoren, Semafek Renfe taldeko makinisten grebarako deia egin zuen, trenbidearen segurtasunean egiturazko aldaketa bat egiteko "hartutako konpromisoak ez betetzeagatik".
Urrian bertan beste greba bat izan zen, Semafek bultzatua.
Kasu horretan, sindikatuak protokolo erreal eta lotesleak eskatzen zituen alerta meteorologikoen aurrean, eta araudi argi bat , arrisku-egoeretan komunikazioak koordinatuko dituena eta gidaldietan etenak behar bezala aplikatuko dituena, besteak beste.