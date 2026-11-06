Vicinayko langileen balizko kaleratzeak % 20 baino gehiago ez izatea bermatu nahi du Eusko Jaurlaritzak
Vicinay Sestaoko langile-batzordeak kaleratzeen eta birkokapenen aurkako jarrera berretsi du, eta lantegiko lurren inguruko "gardentasuna" eskatu du.
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak ziurtatu du Jaurlaritzak "bere esku dagoen guztia" egingo duela Vicinayko langileen balizko kaleratzeak % 20 baino gehiago izan ez daitezen Euskadin.
Horrela adierazi du sailburuak ostiral honetan Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan, EH Bilduk Vicinay enpresaren etorkizun industrialari buruz egindako galderei erantzunez.
Jauregik nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi euro bideratu dituela ECN All Wind proiektura, eta 8,7 milioi euro osagarri jarri dituela EKARPENen bidez, auzia konpontzen saiatzeko.
Ildo horretan, azaldu du Vicinay erostea ECN All Wind enpresaren lehen eragiketa dela, hazkunde-estrategia zabalago baten barruan, 100 milioi euroko inbertsioa egiteko Araban 100 lanpostu sortuko dituen lantegi berri baterako. Testuinguru horretan, "enplegu-erregulazioko espedienteak kaltetutako pertsonak birkokatzeko aukerak bilatu behar dira", esan du.
"Aukera industrial bat bilatzea erabaki genuen, eta orain Vicinayk bigarren aukera bat du, Damaso Quintana industriariaren apustuari esker, ECN All Wind itsas eolikoan eta transmisio eta banaketa elektrikoko sareetan espezializatutako dibisio bateko inbertitzaileekin batera. Gainera, sektore horrek datozen urteetan hazkunde handia izango duela dirudi”, nabarmendu du.
Azkenik, Jauregik zehaztu duenez, "ezinezkoa da Vicinayko lurren erabilera espekulatiboa egitea". "Badakit pertsona batzuk, ez dakit zergatik, esaten ari direla, baina ez da posible", azpimarratu du.
Enpresa batzordeak kaleratzeen aurkako jarrera berretsi du
Sestaoko Vicinay Marine enpresako enpresa-batzordeko ordezkaritza bat komunikabideen aurrean agertu da ostiral honetan, Eusko Legebiltzarrean, eta enplegua erregulatzeko bi espedienteen aurka agertu da, "bidegabetzat" jo baitu langileek "beren gain hartzea enpresaren arazoen ondorioak, hainbat urtez sakrifizioak egin, lanik egin gabe egon eta soldatak izoztu ostean".
Bestalde, adierazi duenez, zuzendaritzak hiru hilabeteko lanaren baliokide den eskaera bat galtzeagatik justifikatzen badu ere egoera, "horrek ezin du automatikoki justifikatu 60 pertsona kaleratzea, aurretik eskaeren zorroa, etorkizuneko proiektuak eta beste irtenbide batzuk aztertu gabe".
Gainera, "gardentasuna" eskatu du enpresaren lurren etorkizunari buruz eta Damaso Quintana enpresariak Vicinayren akzio guztiak erosteko erabili zuen operazioarekin lotutako erabakiei buruz.
Kaleratzerik gabe
Ildo beretik, Ander Goikoetxea EH Bilduko legebiltzarkideak adierazi du energia sektoreen jardueran aurreikusitako hazkundeak Offshore jarduera eolikoa % 25 handitzea ahalbidetzen duela, eta, beraz, zalantzan jarri du "langileen ia erdia kaleratzeak duen zentzua, Eusko Jaurlaritza enpresaren jabetzaren parte izanik".
Hori dela eta, "proiektu industrial serio bat garatzeko" eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, "enpleguak mantendu ahal izateko eta lanpostuak gal ez daitezen". "Gobernuak oso parte-hartze esanguratsua du industria-proiektu honetan, eta ulertzen dugu uztailean operazioan parte hartu bazuen, industria-plan serio batean oinarritzen zelako izan zela", adierazi du.