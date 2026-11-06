Euskadiko bioinstitutuetako langileek Osakidetzakoen baldintza berberak eskatu dituzte
Lau urte daramatzate Zientziaren Legea betetzeko zain, eta Eusko Jaurlaritzak eta ikerketa-zentroetako zuzendaritzek egindako azken proposamena baztertu dute, soldata-igoeren % 100 aplikatzea 2030era arte atzeratzen duelako.
EAEko osasun-ikerkuntzako institutuetako langile zientifiko-teknikoek Osakidetzako langileen soldata- eta lan-baldintza berberak eskatu dituzte. Lau urte daramatzate 2022tik indarrean dagoen Zientziaren Legea betetzeko zain, eta onartezintzat jo dute ikerketa-zentroetako zuzendaritzek eta Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako azken proposamena.
Hori dela eta, Euskadiko bioinstitutuetako langileak elkarretaratzea egin dute ostiral honetan, egoera salatu eta euren aldarrikapenak plazaratzeko. ELA sindikatuak proposamena zuzentzeko eskatu du.
2030era arte atzeratu dute soldata-igoeren % 100 aplikatzea
ELAk salatu duenez, azken proposamenak kudeaketa-langileek baino soldata txikiagoak aurreikusten ditu, eta ez du bermatzen Osakidetzako lanbide-kategoriekin benetan parekatzea. Gainera, 2030era arte atzeratzen du soldata-igoeren % 100 aplikatzea.
Sindikatuaren arabera, egutegi horrek hobekuntzetatik kanpo utziko lituzke hainbat langile-talde, hala nola doktorego aurreko langileak, haien kontratuak data hori baino lehen amaituko baitira.
ELAk atzeraeraginezko ordainketetan ere tratu desberdina dagoela salatu du. Kudeaketa-langileen kasuan, hobekuntza ekonomikoak 2026ko urtarriletik aurrera aplikatzea onartu dute; langile zientifiko-teknikoen kasuan, ordea, ez dute atzeraeraginik aurreikusi. Hala, hitzarmena sinatzen denetik aurrera soilik aplikatuko lirateke igoerak.
ELAk ikerketa-talentua galtzeko arriskuaz ohartarazi du
ELAren ustez, egoera horrek Estatuko eta autonomia-erkidegoko araudia behin eta berriz ez betetzea dakar. Izan ere, araudi horrek osasun-sistema publikoko langileen baldintzekin parekatzeko betebeharra ezartzen du.
Halaber, ELAren esanetan, Eusko Jaurlaritza dela osasun-ikerkuntzako institutu horien arduradun nagusia, eta, beraz, ezin du aurrekontu-arrazoiekin justifikatu aurrerapausorik ez izatea.
Sindikatuak ohartarazi du lan- eta soldata-prekaritateak kalte egin diezaiokeela bikaintasun zientifikoari, talentuari eustea zaildu eta Euskadiko osasun-ikerkuntza publikoaren etorkizuna arriskuan jartzen duelako.
Horregatik, proposamena lehenbailehen zuzentzeko eskatu du, Osakidetzarekin benetan parekatzeko, soldata-egitura bidezkoa, atzeraeragina aplikatzeko data argia eta lanpostu guztiak mantentzeko bermeak jasotzeko.