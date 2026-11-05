Jaurlaritzak lanpostu berriak bilatzea eskatu du Vicinayko enplegu-erregulazioko espedientearen eraginpean daudenentzat
Kateak ekoizten dituen konpainia bizkaitarra 2025eko uztailean sartu zen hartzekodunen aurrekonkurtsoan. Industria Sustatzeko sailburuordeak nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak bi urte baino gehiago daramatzala lanean, "diskrezio handiz", horren itxiera saihesteko.
Eusko Jaurlaritzak ECN All Wind enpresan dituen bazkideei eskatu die aukera bila dezatela Vicinayn planteatutako Enplegu Erregulazioko Espedienteak (EEE) eragindako langileak taldeko beste enpresa batzuetan birkokatzeko. Hala adierazi du Andoitz Korta Industria Sustapeneko sailburuordeak enpresa-batzordearekin ostegun honetan egindako bileran. Bilera horretan berretsi du Jaurlaritzak konpromisoa hartu duela konpainiak etorkizuneko industria-proiektu bati eusteko eta kaleratzeen eragina arintzeko.
Vicinayko zuzendaritzak kontratua azkentzeko EEE bat planteatu du Sestaoko bere lantegiko 128 langileetatik 60rentzat, hau da, plantillaren ia erdia, eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente bat (ERTE) 2027ko uztailera arte gainerako langileentzat. Kortarekin egindako bilerak, langileen ordezkariek eskatutakoak, konpainiaren egoera aztertzeko eta iragarritako neurrien balizko ondorioak aztertzeko balio izan du.
Bileran, sailburuordeak Eusko Jaurlaritzaren elkartasuna eta babesa helarazi die langileei eta haien familiei. Halaber, gogorarazi du Jaurlaritzak bi urte baino gehiago daramatzala enpresarekin lanean, horren itxiera saihesteko heburuarekin, eta defendatu du erakundeen esku-hartzeak haren jarraipena bermatzea ahalbidetu zuela. Azaldu duenez, Vicinayk duela sei hilabete konkurtso egoera jasan zuen, eta horrek likidaziora behartzen zuen, Damaso Quintana enpresaburuak hura erostearen alde egin zuen arte, ondoren Eusko Jaurlaritzaren eta Ekarpen funtsaren babesarekin.
Kortak azpimarratu duenez, hiru horiek Vicinayren kapitalean sartzeak, ECN All Winden bidez, konpainia ixtea eta 200 langile inguru kaleratzea eragotzi zuen. Testuinguru horretan, Quintanak zuzendutako inbertsioa defendatu du, 60 milioi eurora iritsi zena eta enpresaren zorra berrantolatzea ahalbidetu zuena. Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi euro jarri zituen zuzenean, eta beste 8,7 milioi Ekarpenen bidez.
Sailburuordeak ECN All Wind taldearen hazkunde aurreikuspenak ere nabarmendu ditu. Itsasoko eolikoan eta transmisio eta banaketa elektrikoko sareetan espezializatutako taldea da, eta duela gutxi 100 milioi euroko inbertsioa iragarri du Araban planta berri bat eraikitzeko, 100 lanpostu sortzeko aurreikuspenarekin. Testuinguru horretan, Jaurlaritzak uste du Vicinay industria-talde handiago batean sartzeak enplegu-erregulazioko espedienteak eragindako langile batzuk birkokatzeko aukerak ireki ditzakeela.
Azkenik, espedientearen inguruko negoziazioak enpresako zuzendaritzaren eta langileen batzordearen artean egin behar direla defendatu du Kortak, "mahai paralelorik eta itxaropen irrealik" sortu gabe. Halaber, argitu du Eusko Jaurlaritzak kapitalean parte hartzeak ez duela Vicinay enpresa publiko bihurtzen, eta ez duela esan nahi lanpostuak bermatu ahal izango direnik. Jaurlaritzak gertutik jarraituko du prozesuaren bilakaera, eta alde guztien arteko elkarrizketa bultzatuko du.