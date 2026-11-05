Cap Capital inbertsio funtsak Tubos Reunidosen plantilla % 20 txikitzea eta soldatak bost urtez bere horretan uztea proposatu du
Erosketarekin aurrera jarraitzeko jarri duen baldintza nagusienetako bat Tubos Reunidosen finantza egoerarekin lotuta dago. Konpainiak 150 milioi euroko zorra du Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearekin (SEPI). Bileran adierazitakoaren arabera, funtsak oraindik ez du harremanik izan erakunde horrekin, baina birfinantzaketa akordio bat edo zorra kitatzea dira funtsaren baldintzak.
Tubos Reunidosek Trapagaranen eta Amurrion dituen lantegietako beharginen batzordeak CAP Capital funtsaren ordezkariekin bildu dira gaur, bi instalazioak erosteko proposamena ezagutzeko. Bilera 09:00etan hasi da, eta enpresaren egoerari irtenbidea bilatzeko irekitako konkurtso prozesuaren barruan dago.
Izan ere, enpresa bereganatzeko konkurtso administrazioan eskaintza aurkeztu duen bost erosle potentzialetako bat da Cap Capital.
Bileraren ondoren, Trapagarango langileen batzordea kfuntsaren proposamenaren xehetasun nagusiak jakinarazi ditu. Lan eta soldata doikuntza nabarmenak proposatu ditu balizko erosleak. Planteatutako neurrien artean ondorengo hau dago: soldata masa orokorra % 20 txikitzea, langile kopurua murriztuta. Inbertitzaileak adierazi duenaren arabera, erosketa gauzatu aurretik kaleratuko lituzke langileen % 20, eta dagozkien kalte ordainak Soldatak Bermatzeko Funtsak (FOGASA) ordainduko lituzke.
Neurri horrez gain, bost urtez soldatak izoztea proposatu du. Neurriak neurri, indarrean dagoen hitzarmen kolektiboari eutsiko lioke, malgutasun, balioaniztasun, txanda eta egutegi baldintzak bere horretan utzita. CAP Capitalek, bestalde, azpimarra jarri du lan absentismoa murrizteko beharrean.
Alde ekonomikoari dagokionez, funts britainiarrak 50 milioi euroko hasierako inbertsioa iragarri du.
150 milioiko zorra, eragiketarako gakoa
CAP Capital inbertsio funtsak erosketarekin aurrera jarraitzeko jarri duen baldintza nagusienetako bat Tubos Reunidosen finantza egoerarekin lotuta. Konpainiak 150 milioi euroko zorra du Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearekin (SEPI).
Bileran adierazitakoaren arabera, funtsak oraindik ez du harremanik izan erakunde horrekin, baina adierazi du birfinantzaketa akordio bat edo zorra kitatzea dela eskaintzarekin aurrera egiteko baldintza. Alegia, akordiorik lortzen ez badute, CAP Capital prest egongo litzateke prozesutik ateratzeko.
Trapagarango batzordearen arabera, proposamena ez da zehatza
Trapagarango langileen ordezkariek adierazi dute ez daudela ados bileraren nondik norakoekin, eta uste dute CAP Capitalek plan partziala eta xehetasun gutxikoa aurkeztu duela, taldearen egoera orokorrean oinarritua eta lantegi bakoitzaren berezitasunei buruzko ezagutza espezifikorik frogatu gabe.
Batzordearen iritziz, inbertitzaileak sakon ezagutu behar ditu lantoki bakoitzeko plantillak, hitzarmen kolektiboak, merkatuak eta produktuak, proposamenaren bideragarritasuna baloratu ahal izateko.
Horregatik, funts britainiarrari beste bilera bat prestatzeko eskatu dio, Trapagarango fabrikari buruzko informazio zehatza emateko. Kritikak kritika, sindikatuen ordezkariak prest agertu dira eskaintza sakontzeko.
Kreditu Ofizialeko Institutuak erantzukizunak eskatu dizkio administrazio kontseiluari
Bestalde, Kreditu Ofizialeko Institutuak (ICO) —Tubos Reunidosen hartzekodunetako bat— enpresaren administrazio kontseiluari erantzukizunak eskatzeko eskatu dio, enpresaren egoera dela eta.
Bien bitartean, CAP Capitalen ordezkariek Amurrioko lantegiko batzordearekin hitz egiten jarraitzen dute, erosle potentzialen proposamenaren zertzeladak eta bi produkzio zentroen etorkizuna ezagutzeko.
Prozesua irekita dago, beraz, oraindik, eta hurrengo bilerak erabakigarriak izango dira aurkeztutako eskaintzetako batek Tubos Reunidosen jarraipena eta plantillaren etorkizuna bermatuko duen jakiteko.