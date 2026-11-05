CAP Capital plantea reducir un 20% la plantilla y congelar los salarios durante cinco años para comprar Tubos Reunidos

Los comités de empresa de las plantas de Tubos Reunidos en Trapagaran y Amurrio se han reunido hoy con representantes del fondo británico CAP Capital para conocer su propuesta de adquisición de ambas instalaciones. El encuentro ha comenzado a las 09:00 horas y se enmarca en el proceso concursal abierto para buscar una salida a la situación de la compañía.

CAP Capital es uno de los cinco potenciales compradores que han presentado ofertas ante la administración concursal para hacerse con la empresa.

Tras la reunión, el Comité de Empresa de Trapagaran ha dado a conocer los principales detalles de la propuesta del fondo, que contempla importantes ajustes laborales y salariales. Entre las medidas planteadas figura una reducción del 20 % de la masa salarial global, que se materializaría mediante una reducción de plantilla. Según ha trasladado el inversor, las salidas se producirían antes de formalizar la compra y las indemnizaciones correspondientes serían abonadas a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

A esta medida se sumaría una congelación salarial durante cinco años, aunque se mantendría el convenio colectivo vigente, incluidas sus condiciones de flexibilidad, polivalencia, turnos y calendarios. Otro de los aspectos en los que CAP Capital ha hecho especial hincapié ha sido la necesidad de reducir el absentismo laboral.

En el apartado económico, el fondo británico ha anunciado una inversión inicial de 50 millones de euros, destinada a cubrir las necesidades de circulante y afrontar nuevas inversiones.

La deuda de 150 millones con la SEPI, clave para la operación

Uno de los principales condicionantes para que CAP Capital siga adelante con la adquisición es la situación financiera de Tubos Reunidos. La compañía mantiene una deuda de 150 millones de euros con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Según lo trasladado en la reunión, el fondo todavía no ha mantenido contactos con este organismo, pero condiciona la continuidad de su oferta a alcanzar un acuerdo de refinanciación o una quita de la deuda. Si no se produce ese entendimiento, CAP Capital estaría dispuesto a retirarse del proceso.

El Comité de Trapagaran cuestiona la falta de concreción

La representación de los trabajadores de Trapagaran ha mostrado su disconformidad con el desarrollo del encuentro. Considera que CAP Capital ha presentado un plan parcial y poco detallado, centrado en la situación global del grupo y sin demostrar un conocimiento específico de las particularidades de cada planta.

El Comité entiende que el inversor debe conocer en profundidad aspectos fundamentales como las plantillas, los convenios colectivos, los mercados y los productos de cada centro de trabajo para poder valorar la viabilidad de su propuesta.

Por ello, ha emplazado al fondo británico a preparar una nueva reunión en la que aporte información concreta sobre la fábrica de Trapagaran. Pese a las críticas, la representación sindical ha mostrado su disposición a mantener un segundo encuentro para profundizar en la oferta.

El ICO pide responsabilidades al consejo de administración

Por otro lado, fuentes del proceso concursal han señalado que uno de los acreedores de Tubos Reunidos, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha solicitado a la administración concursal que exija responsabilidades al consejo de administración de la compañía por la situación que atraviesa la empresa.

Mientras tanto, los representantes de CAP Capital continúan las conversaciones con el comité de empresa de la planta de Amurrio, en una jornada clave para conocer el alcance de las propuestas de los potenciales compradores y el futuro de los dos centros productivos.

El proceso sigue abierto y las próximas reuniones serán determinantes para conocer si alguna de las ofertas presentadas puede garantizar la continuidad de Tubos Reunidos y el futuro de la plantilla.