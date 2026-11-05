El salario mínimo subirá un 5,3 % en 2027; se situará en los 1286 euros brutos al mes

El Gobierno de España subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, situándolo en 1286 euros brutos al mes en 14 pagas, (18 004 euros anuales). Esta subida representa un incremento mensual de 65 euros respecto a los 1221 euros de 2026.

Aunque el comité de expertos recomendó un alza más moderada del 4,9 % (60 euros más), el Ministerio de Trabajo, liderada por Yolanda Días, ha optado finalmente por un repunte superior.

El Ministerio ha canalizado esta propuesta a través de un borrador de real decreto que ha sido llevado directamente a los trámites oficiales de audiencia y participación pública. Las aportaciones al proyecto se podrán presentar hasta el próximo 16 de noviembre, momento a partir del cual el texto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Según el texto del real decreto, con esta subida "se atiende de manera efectiva al derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso". También se mantiene el objetivo de que el SMI alcance el 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsa por primera vez un real decreto de subida sin el consenso de los sindicatos. Las organizaciones sindicales habían reclamado un incremento del 7 % y advirtieron que no sellarían ningún acuerdo si no se abordaba la compensación y absorción de pluses y complementos.

Por su parte, la patronal, que no ha apoyado las últimas subidas del salario mínimo, tacha la medida de “electoralista”, critincado que se pueda ser aprobada en plena campaña electoral. En ete sentido, han reclamado más tiempo para el diálogo.

El Gobierno español cuenta con la potestad de aprobar el incremento del SMI previa consulta a los agentes sociales, en tanto que, al tratarse de un real decreto, no necesita recibir el visto bueno de las Cortes, y podría llevar cabo tras los comicios incluso estando en funciones.

De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que la subida del SMI no puede verse retrasada por la convocatoria electoral porque "todas las empresas tienen que saber el 1 de enero cuál es el salario mínimo".