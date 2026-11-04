Seguridad tendrá un presupuesto de 892 millones, para "garantizar la libertad y la seguridad ciudadana"

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contará en 2027 con un presupuesto de 892,2 millones de euros, un 5,4 % más que este año. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presentado este miércoles el Parlamento Vasco los presupuestos correspondientes a su departamento, acompañado por el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, y la directora de Gestión Económica, Miriam Anitua.

Zupiria ha destacado que la ciudadanía vasca busca "certidumbre" y "seguridad" y que corresponde al Departamento de Seguridad responder a esa demanda: “Garantizar derechos fundamentales, garantizar los derechos humanos, y responder por el orden y la seguridad en nuestras calles”.

En este sentido, Zupiria ha explicado que el Departamento de Seguridad "reforzará" las capacidades del sistema vasco de seguridad y emergencias, "especialmente de la Ertzaintza".