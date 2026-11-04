Seguridad tendrá un presupuesto de 892 millones, para "garantizar la libertad y la seguridad ciudadana"
El consejero Zupiria ha explicado durante su comparecencia en el Parlamento Vasco que se “reforzarán” las capacidades del sistema vasco de seguridad y emergencias, “especialmente de la Ertzaintza”.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contará en 2027 con un presupuesto de 892,2 millones de euros, un 5,4 % más que este año. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha presentado este miércoles el Parlamento Vasco los presupuestos correspondientes a su departamento, acompañado por el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, y la directora de Gestión Económica, Miriam Anitua.
Zupiria ha destacado que la ciudadanía vasca busca "certidumbre" y "seguridad" y que corresponde al Departamento de Seguridad responder a esa demanda: “Garantizar derechos fundamentales, garantizar los derechos humanos, y responder por el orden y la seguridad en nuestras calles”.
En este sentido, Zupiria ha explicado que el Departamento de Seguridad "reforzará" las capacidades del sistema vasco de seguridad y emergencias, "especialmente de la Ertzaintza".
Ertzaintza
La mayor parte del presupuesto del Departamento de Seguridad se destinará a "reforzar" el capital humano, un total de 674,4 millones de euros, de los que 657,3 millones corresponden al programa Ertzaintza en Servicio.
Además, la Academia de Policía y Emergencias de Arkaute contará con un presupuesto de 28,2 millones de euros. En este sentido, Zupiria ha destacado la función de la Academia de Policía y Emergencias de Arkaute.
Asimismo, el Departamento de Seguridad continuará desarrollando el Plan de Empleo de la Ertzaintza con el objetivo de alcanzar la cifra de 8000 agentes para 2030.
Por otra parte, la Ertzaintza contará con un presupuesto de 142,47 millones de euros para su modernización. Por ejemplo, se destinarán 10,5 millones de euros para renovar la flota de vehículos y embarcaciones, 4,4 millones para renovar uniformes de la Ertzaintza y 1,3 millones en chalecos, cascos y equipos de protección.
Modernización tecnológica, ciberseguridad y emergencias
El Departamento de Seguridad contará en 2027 con un presupuesto de 47,77 millones de euros para el despliegue de comunicaciones seguras para el sistema de seguridad y emergencias (red ENBOR).
Zupiria ha señalado que “proteger nuestras redes, nuestras empresas, nuestros servicios esenciales y los datos de la ciudadanía es hoy una responsabilidad tan importante como proteger nuestras calles. La seguridad del siglo XXI exige actuar también en el ámbito digital”. En este sentido, el presupuesto de Cyberzaintza crece un 13 %, hasta los 7,26 millones de euros.
Tras la competencia de Salvamento Marítimo asumida por el Gobierno Vasco, el presupuesto destinado a la atención de emergencias se incrementará un 75,4 % hasta alcanzar los 11,4 millones de euros. El dinero se destinará a renovar embarcaciones, mejorar sistemas de comunicación y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el litoral vasco.