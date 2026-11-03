Educación destinará 35 millones a la estrategia de mejora de resultados a través del refuerzo de aprendizajes

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco destinará el próximo año 35 millones de euros a la estrategia de mejora de resultados, con programas de refuerzo de los aprendizajes, y 3 millones a la coordinación del bienestar emocional en Secundaria.



La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado en el Parlamento Vasco el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, que asciende a 3.792,5 millones de euros, la mayor dotación de su historia.



El presupuesto aumenta un 13,33 % respecto a 2026, con 445,98 millones de euros adicionales. Este crecimiento incluye 49,8 millones correspondientes a las cuotas familiares de comedor y 29 millones de formación acreditable gestionada hasta ahora por Lanbide. Descontadas ambas incorporaciones, el incremento comparable alcanza el 10,97 %, con 367,18 millones de euros más.



El Departamento concentrará sus inversiones en cinco prioridades: reforzar las plantillas y la atención educativa; modernizar los centros y mejorar los servicios escolares; mejorar los resultados y la igualdad de oportunidades; impulsar el euskera y la inclusión lingüística; y fortalecer la Formación Profesional.



El capítulo de personal contará con 2.136,9 millones de euros, un 14,1 % más, y contempla un incremento neto de 761 plazas en la plantilla presupuestaria del Departamento. La atención a la diversidad dispondrá de 317,8 millones de euros, un 5 % más que el año anterior, para responder a unas necesidades educativas cada vez más diversas.

