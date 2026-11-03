Un trabajador ha fallecido este martes en un accidente laboral ocurrido en una empresa de distribución de alimentos de Larrabetzu (Bizkaia), según ha informado el sindicato UGT Euskadi.

El sindicato ha pedido que se investigue "con detalle" el accidente ocurrido en la empresa Euskopan de Larrabetzu.

El sindicato se ha solidarizado con los familiares y allegados de la víctima y ha pedido a Osalan y a la Inspección de Trabajo que investiguen las causas del accidente, "analizando también el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, en base a la correspondiente evaluación de riesgos laborales", incluidos los trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal, "de donde procedía el hombre fallecido".