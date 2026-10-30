La huelga en Osakidetza a la que están llamadas todas las categorías profesionales, salvo los médicos, está registrando una "importante repercusión" en hospitales, centros de salud y servicios sanitarios, según han informado fuentes de los sindicatos convocantes.



La jornada de paro de hoy está convocada por SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT en demanda de mejoras laborales para la totalidad de la plantilla. El Sindicato Médico de Euskadi (SME), que alcanzó con el Departamento vasco de Salud un acuerdo exclusivo para los facultativos, queda fuera de esta convocatoria.



Fuentes de las centrales convocantes han apuntado que hay "cierres de servicios, consultas sin actividad ordinaria" y un "elevado seguimiento entre los profesionales de enfermería y de otros servicios sanitarios".



En la atención hospitalaria han indicado que en el caso de Álava la huelga tiene mayor incidencia en las consultas externas de Pediatría y en el servicio de extracciones del Hospital Txagorritxu, entre otros, así como en los quirófanos del hospital de Santiago tienen la actividad "prácticamente paralizada".



Asimismo, en el Hospital Universitario Donostia han afirmado que entre el 75 y el 80 % de las consultas externas no tiene personal de enfermería.



En cuanto a la Atención Primaria, las mismas fuentes han indicado que en algunos ambulatorios, como los vitorianos de San Martín y Zabalgana, secundan la huelga la totalidad del personal administrativo y de enfermería.