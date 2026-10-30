El IPC se mantiene en el 4,9 % en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9 %, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4 %, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.



No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025; el gas, que incrementó sus precios más que hace un año; y los combustibles líquidos, que subieron sus precios frente a la bajada registrada en el mismo mes del año anterior.



El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en octubre se mantuvo en el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. De este modo, la subyacente se mantiene en niveles de marzo de 2024.



En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,6 %, tres décimas más que en septiembre. Con el incremento de octubre, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.



Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó una décima su tasa interanual en octubre, hasta el 4,9%, con una variación mensual del 0,5%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,1% para el décimo mes del año, según apunta Estadística.