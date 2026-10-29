La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el plan financiero de 788,5 millones de euros para modernizar Metro Bilbao. El proyecto contempla renovar la flota de trenes, actualizar el sistema de señalización y modernizar el puesto de mando centralizado, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la respuesta ante incidencias.

La inversión estará cofinanciada al 50 % por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. Tras la aprobación de la institución foral, queda pendiente que el Ejecutivo autonómico apruebe la parte del procedimiento que le corresponde, según ha informado este miércoles la portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga.

Nuevos trenes con un 12 % más de capacidad

Una de las principales actuaciones será la renovación de los 37 trenes más antiguos de Metro Bilbao, que serán sustituidos por nuevas unidades de cinco coches. Esta renovación permitirá aumentar un 12 % la capacidad de los convoyes.

Los nuevos trenes estarán construidos en aluminio y contarán con puertas más anchas. Además, permitirán reducir el consumo energético en torno a un 20 % y disminuir entre un 15 % y un 20 % el ruido de impacto.

Un sistema de señalización más seguro

El plan también prevé modernizar el sistema de señalización mediante una nueva tecnología de control de trenes basada en las comunicaciones. Este sistema permitirá reducir el intervalo mínimo entre convoyes y mejorar tanto la seguridad operativa como la respuesta ante posibles incidencias.

Renovación del puesto de mando centralizado

Otra de las actuaciones será la modernización del puesto de mando centralizado, desde el que se gestiona en tiempo real toda la red de Metro Bilbao.

La actualización incorporará un nuevo software de explotación y ofrecerá mayor flexibilidad para organizar el servicio. Entre otras posibilidades, permitirá establecer servicios parciales y lanzaderas para adaptar la circulación a las necesidades de cada momento.