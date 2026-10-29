El Grupo Volkswagen registró un resultado operativo de 71 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un descenso del 98,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó los 5408 millones de euros, debido principalmente a las partidas extraordinarias de 8700 millones de euros, la debilidad del mercado chino y la creciente presión competitiva internacional.

Según los resultados publicados este jueves por el fabricante alemán, la facturación del grupo se situó en 233 378 millones de euros entre enero y septiembre, un 2,2 % menos que un año antes.



Las partidas extraordinarias ascendieron a 8700 millones de euros. Entre los principales impactos figuran los deterioros de valor del fondo de comercio de Porsche, por 6400 millones de euros, ajustes de activos de sociedades consolidadas en China por alrededor de 1000 millones y gastos relacionados con la venta prevista de Volkswagen Osnabrück GmbH.

Como consecuencia, el grupo Volkswagen registró unas pérdidas después de impuestos de 2720 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, frente al beneficio de 3405 millones obtenido entre enero y septiembre de 2025.

