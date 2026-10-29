Kutxabank alcanzó un beneficio neto de 638,9 millones en los nueve primeros meses de este año, con un aumento del 38,4 % respecto al mismo periodo de 2025.



La entidad financiera ha atribuido este incremento a la fortaleza de su negocio y el rendimiento de sus principales líneas estratégicas.



Entre enero y septiembre, el banco ha incrementado su cartera de crédito (+8,8 %) y de los recursos de clientes ―depósitos y recursos fuera de balance― (+8,8 %), que elevan el volumen de negocio un 8,8 % interanual, hasta los 157 775 millones de euros.



Kutxabank ha destacado en un comunicado que destina el 70 % de su resultado neto a dividendo, que distribuye a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social. El 83 % de sus ingresos revierten a la sociedad en salarios, compras a proveedores, pago de impuestos y dividendo social.

Durante los nueve primeros meses del año, el banco concedió 3160 millones de nueva financiación a particulares y familias para la compra de una vivienda, y los préstamos al consumo, otra de sus apuestas estratégicas, crecieron un 19,7 %, hasta los 730 millones.



El 70 % de los clientes del Grupo están activos en banca digital y el 70,3 % de las ventas son ya omnicanales.



Kutxabank volvió a consolidarse en los nueve primeros meses del año como el banco con las mejores ratios de solvencia y mora del sector supervisado por el Banco Central Europeo (BCE), ya que la ratio de solvencia se situó en el 21 % y la de mora en el 0,88 %.

