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La SEPI se reunirá "por separado" con los tres inversores industriales interesados en Tubos Reunidos, según Ubarretxena
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha asegurado que esas reuniones se celebrarán "próximamente". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ubarretxena ha señalado que si no hay una quita de la deuda de 150 millones de euros, que corresponden a un crédito recibido en 2021 de la SEPI, "el proyecto no va a poder salir adelante".
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