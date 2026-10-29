TUBOS REUNIDOS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

SEPI banan-banan batzartuko da Tubos Reunidosen interesa duten hiru inbertsore industrialekin, Ubarretxenaren arabera

Iragarkia
18:00 - 20:00

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea, gaur, Radio Euskadin. Irudia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, azaldu du bilerak "laster" egingo direla. Halaber, Tubos Reunidosek SEPIrekin duen 150 milioi euroko zorrak enpresaren etorkizuna "baldintzatu" egingo duela adierazi du. 

Trapagaran Amurrio Industria Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X