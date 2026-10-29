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SEPI banan-banan batzartuko da Tubos Reunidosen interesa duten hiru inbertsore industrialekin, Ubarretxenaren arabera
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, azaldu du bilerak "laster" egingo direla. Halaber, Tubos Reunidosek SEPIrekin duen 150 milioi euroko zorrak enpresaren etorkizuna "baldintzatu" egingo duela adierazi du.
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