SEPI Tubos Reunidosen inbertsoreekin bilduko da gaur, eta "zorra kitatu ezean, erretiratu" egingo direla ohartarazi du Jaurlaritzak
"Interesak murriztea eta ordaintzeko epeak luzatzea" eskaini du SEPIk, baina Eusko Jaurlaritzak "erabateko aldaketa" eskatu dio, "inbertitzaileak uxatu" dituelakoan. Zorraren kita ez badago, Tubos "likidaziora" doala ohartarazi du Jaurlaritzak.
Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatea (SEPI) asteazken honetan bilduko da Tubos Reunidoseko bost balizko erosleekin, eta enpresa publikoari jakinarazten ari zaizkio, zorra kentzen ez badute, salmenta-prozesutik erretiratuko direla. Horregatik, "erabateko aldaketa" eskatu dio Eusko Jaurlaritzak, "inbertitzaileak uxatu" dituelako eta, kita hori gabe, enpresa "likidaziora" joango delako.
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak azaldu duenez, joan den ostegunetik hainbat elkarrizketa izan ditu SEPIrekin, eta "ez du onartzen 150 milioiko zorra berregituratzea Tubos Reunidos salbatzeko".
Aspirina batek ZIUn dagoen gaixo bati
Adierazi duenez, astelehenean SEPIk gutun bat bidali zuen "malgutasuna" eskaintzeko prest zegoela adierazteko, eta zehaztu zuen "interesak murriztea eta ordaintzeko epeak luzatzea" eskaintzen ari zela. "Hau da, zorra ez kentzea, 150 milioiak dauden bezala geratzea, baina interes-tasa jaistea eta ordaintzeko epeak luzatzea eskaintzen dute", gaineratu du.
Mikel Jauregik adierazi duenez, hori "ZIUn dagoen gaixo bati aspirina bat eskaintzea bezala da", Tubos Reunidosek "txoke-tratamendu bat behar duenean, ez aspirina bat ".
Horregatik, adierazi duenez, SEPIk "gehiago" egitea espero dute. "Ekuazioa oso sinplea da, SEPIren zorra kendu gabe, inbertitzailerik gabe geratzen gara ", ohartarazi du.
"SEPIk Europara eta gero konkurtso-administratzailera bidali zuen gutunak konkurtso-prozesuan eskaintzak egin dituzten inbertitzaileak uxatu ditu. Eskaintza horiek SEPIren zorraren 150 milioiko kita osoa egongo zela onartuta egin zituzten ", adierazi du.
150 milioi euroko zorra ordaintzea onartuko duen eroslea
Zehaztu duenez, "150 milioiko zorra ordaintzea onartzen duen inbertitzaile bat edo inbertitzaile partzuergo bat aurkitzeko itxaropena" du SEPIk. "Niri eta Eusko Jaurlaritzari oso zaila iruditzen zaigu, ezinezkoa ez bada, norbaitek Tubos Reunidosengatik bere balioa baino bost aldiz gehiago ordaintzea", gaineratu du.
Ildo horretan, zehaztu du hurrengo faserako hautatutako bost eskaintzetan altuena 27,5 milioikoa dela, "SEPIren zorraren bostena, alegia".
Adierazi duenez, salmenta prozesuan dauden inbertsoreek "argi dute, kita barik erretiratu egingo dira eta horrela jakinarazten ari zaizkio SEPIri".