Netanyahuk irabazi ditu hauteskundeak, baina bere blokeak gehiengo osoa galdu du eta ikusteke dago zer gertatuko den
Botoen % 72,4 zenbatuta, lehen ministroaren Likudek jarraitzen du indar bozkatuena izaten, 27 eserlekurekin, eta horren atzetik dira Gadi Eisenkotet Yashar (21) eta gehiengo arabiarreko Zerrenda Bateratuko ezkerreko alderdien aliantza (12), gobernagarritasunaren giltza izan dezakeena.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa buru duen bloke kontserbadoreak 54 eserleku ditu behin behinean (2022ko hauteskundeetan baino 10 gutxiago), eta gehiengo osotik zazpi eserlekura geratu da, hauteskunde-mahaien % 62,2 zenbatuta. Gadi Eisenkot buru duen oposizioko blokeak, berriz, 48 diputatu ditu, Hauteskunde Batzorde Nagusiak argitaratutako datuen arabera.
Zenbaketa ofizialaren arabera, Netanyahu buru duen alderdien blokean, Likud (lehen ministroa alderdi horretakoa da) da boto gehien lortu dituen indarra, 27 eserlekurekin, ondoren Judaismo Batua (7 diputatu), Shas eta Otzma Yehudit (7 eserleku), Alderdi Sionista Erlijiosoa (6 eserleku) eta Botere Judua (7 eserleku).
Bestalde, Gadi Eisenkot buru duen oposizioko blokea 48 diputaturaino igo da behin-behinean (aurreko legegintzaldian baino bi gehiago). Yashar alderdia, Eisenkot buru duena, herrialdeko bigarren indar politikoa da 21 eserlekurekin, ondoren Naftali Bennetten B'Yachad (11), Yair Golanen Alderdi Demokrata (8) eta Avigdor Libermanen Yisrael Beiteinu (8).
Aldi berean, ordezkaritza nagusiki arabiarra duten alderdiek emaitza historikoa lortu dute, 16 eserlekurekin (2022an baino sei gehiago). Horietatik, Yousef Jabareenen Zerrenda Bateratuak 12 diputatu lortu ditu, eta Mansour Abbasen Raamek (Zerrenda Arabiar Batua), 6 eserleku.
Hala ere, Knéseten (Israelgo Parlamentua) behin betiko banaketak irekita jarraitzen du, gainerako mahaien portzentajearen eta emandako botoen zenbaketa osatzeko zain, Israelgo Indar Armatuetako kideen botoak barne.
Netanyahuk behin betiko emaitzen zain egotea eskatu du, baina "alderdi arabiar eta antisionistarik" gabeko gobernu eskuindar baten alde egin du.
Era berean, uko egin diote batasuneko gobernu bat osatzeari bai Netanyahuk bai Eisenkotek, beraz, mahai gainean dago hauteskundeak errepikatzeko aukera.
Gehiengo arabiarreko alderdiek izan dezakete giltza
Hori horrela, gehiengo arabiarreko alderdiek izan dezakete giltza, eta negoziazioak ez lirateke errazak izango.
Mansur Abbasen Zerrenda Arabiar Batua da aukera errazena aliantzak egiteko, izan ere, hilabete batzuetan Bennettek eta Lapidek 2021ean gidatu zuten Gobernuko kide izan zen.
"Hauteskunde emaitza hau indar politiko eraginkor bihurtuko dugu. Ez gaude bazterrean", esan die Abbasek jarraitzaileei, eta, ondoren, telebistan egindako elkarrizketa batean, ziurtatu du "denak" ari direla haiekin hitz egiten, ez aldaketaren blokea bakarrik, eta aditzera eman zuen lehen ministroaren bandotik ere harremanetan jarri zirela, baina xehetasun gehiagorik eman gabe. Hala ere, bere alderdiak lortuko lituzkeen sei eserlekuak ez lirateke nahikoa izango gehiengo osoa lortzeko.
Yusef Jabarin buru duen Zerrenda Bateratuari dagokionez, bere jarrera askoz irmoagoa izan da beti, nahiz eta oposizioari babesa emateko prest agertu diren, gobernuan sartu gabe. "Alde batera utzi ezin den indar politiko bat garela erakutsi dugu, eta ezin dela etorkizuna eraiki hemen gure ahotsik gabe", adierazi du buruzagiak.
Parte-hartzea % 77,7koa izan da hauteskundeetan, 2022an baino ia zortzi puntu handiagoa, eta 1999tik izan den handiena, boto kopuruak nabarmen egin baitu gora herri arabiarretan.
Boto-zenbaketa gaur eguerdira arte luza daiteke. 2022an, behin betiko emaitzak 14:00ak aldera argitaratu ziren (Euskal Herriko 13:00ean).