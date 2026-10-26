LERROBURU NAGUSIAK
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Albiste izango dira: Lula garaile Brasilen, Urriko Azken Astelehena Gernikan eta Artiumen 25. urteurrena

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
FOTODELDÍA AME9797. SÃO BERNARDO DO CAMPO (BRASIL), 25/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en la Escuela Estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo (Brasil). Lula da Silva, solicitó a la Justicia extender el horario de votación de la segunda vuelta de las presidenciales por dos horas en todo el país. EFE/ Isaac Fontana
Lula da Silva. Foto: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Lula garaile Brasilen: Langileen Alderdiko (PT) buruzagi historikoak botoen % 51,79 lortu ditu, eta eskuin muturreko hautagaiak, berriz, % 48,21. Hortaz, ezerezen geratu dira inkesten aurreikuspenak.

-Urriko Azken Astelehena Gernikan: Gernikak urteko hitzordu garrantzitsuena du gaur: Urriko Azken Astelehena. Ohi bezala, Bizkaiko udalerriak nekazaritza eta abeltzaintza azoka du, eta aurten 251 postu dira.

-Artiumen 25. urteurrena: 2027an mende laurden beteko duela eta, Gasteizko museoak bere bilduma aurkeztuko du.

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