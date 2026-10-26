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Albiste izango dira: Lula garaile Brasilen, Urriko Azken Astelehena Gernikan eta Artiumen 25. urteurrena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Lula garaile Brasilen: Langileen Alderdiko (PT) buruzagi historikoak botoen % 51,79 lortu ditu, eta eskuin muturreko hautagaiak, berriz, % 48,21. Hortaz, ezerezen geratu dira inkesten aurreikuspenak.
-Urriko Azken Astelehena Gernikan: Gernikak urteko hitzordu garrantzitsuena du gaur: Urriko Azken Astelehena. Ohi bezala, Bizkaiko udalerriak nekazaritza eta abeltzaintza azoka du, eta aurten 251 postu dira.
-Artiumen 25. urteurrena: 2027an mende laurden beteko duela eta, Gasteizko museoak bere bilduma aurkeztuko du.
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