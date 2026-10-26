Oposizioak irabazi ditu Serbiako hauteskundeak, eta Vucic populista boteretik aldendu da
Ikasleen Zerrendak gehiengo osoa lortu du, SNSren eta Alderdi Sozialistaren gainbeheraren aurrean.
Aleksandar Vucic populista nazionalistak, duela 12 urtetik Serbiako agintari nagusiak, hauteskunde legegileetako porrota onartu du igande honetan Ikasleen Zerrendaren aurrean.
"Argi dago hauteskunde hauek galdu ditugula. Ikasleen Zerrendak irabazi du. 135 eta 140 eserleku artean izango dituzte, guk 105 inguru", esan du presidente ohiak hitzaldi garratz batean, eta, porrota onartu arren, gezurretan aritzea leporatu die irabazleei.
Ipsos institutu demoskopikoaren datuen arabera, Ikasleen Zerrendak 140 eserleku lortu ditu, eta Vucicen SNS kontserbadoreak, berriz, 103. Azken horrek 26 galdu ditu, 2023ko hauteskundeekin alderatuta.
Gainbehera are handiagoa da, Alderdi Sozialistak, azken urteetako bazkideak, ez duelako lortu Parlamentuan sartzeko behar den % 3a ere, orain arte 18 eserleku izan ostean.
Vucicek estatuburu kargua utzi zuen joan den irailean, 2014 eta 2017 artean bete zuen lehen ministro postua eskuratzeko.
Izan ere, Ikasleen Zerrendaz eta SNSz gain, Hungariako (3), Albaniako (2) eta Bosniako (1) gutxiengoek bakarrik izango dute ordezkaritza.
"Serbia hobea eraikiko dugu, gure herritarren onerako, eta gure bizilagunekin eta nazioarteko komunitate osoarekin harreman hobeak izateko", laburbildu du garaipena unibertsitarioen hautagaitzako lehenak, Ilija Srdanovic kardiologoak.
Jaia Belgraden
Milaka pertsonak kaleak hartu dituzte dantzan eta 'garaipena' eta 'Vucic badoa, Vucic badoa' oihukatzen, bengalekin, su artifizialekin, zoriontasun malkoekin eta besarkadekin.
Slavija plaza, duela bi urte Vucicen aurka hasi ziren protesta jendetsuen erdiguneetako bat, jendez gainezka zegoen, hauteskundeetako garaipena ospatzen.
Jaiaren beste guneetako bat Aitzindarien Parkea izan da, Parlamentuaren eta Presidentearen Jauregiaren artean. Parke hori duela hilabete batzuetatik dago itxita, eta aldian-aldian Vucicen aldeko kaputxadun taldeek okupatu dute..
% 70eko partaidetza
Parte-hartzea % 70 ingurukoa izan da gaurko hauteskundeetan, Milosevicen erorketa eragin zuten 2000. urteko hauteskundeetako errekorretik oso gertu. Milosevic kartzelan hil zen, Kosovoko, Bosnia-Herzegovinako eta Kroaziako gerretan genozidioagatik eta gizateriaren aurkako krimenengatik epaiketaren zain zegoen bitartean.
Radomir Saicic hautagaiak esan duenez, "beldurrarekiko kemenaren garaipena da hau, itxaropenaren garaipena axolagabekeriaren aurrean".
Ikasleen Zerrenda duela bi urte Serbian hasi zen protesta oldearen ondorioz sortu zen. 16 pertsona hil ziren Novi Sadeko tren geltokiaren hegal bat behera erorita, eta horren eraikuntzan ustez izandako irregulartasunak salatzen hasi ziren.
Obraren esleipenagatik eta exekuzioagatik azalpenak eskatzeko mugimendu gisa hasi zena Vucicen aurkako ustelkeria eta autoritarismo salaketa bihurtu zen.
Vucicek presidente edo estatuburu gisa egindako agintaldietan, Serbiak okerrera egin du Nazioarteko Gardentasunaren ustelkeria-indizean duen puntuazioan, eta EBk ere zalantzak agertu ditu zuzenbide estatuaren egoerari buruz.
2012an Europar Batasunera atxikitzeko hasitako prozesua moteldu egin da azken urteotan, eta Txinaren presentziak gora egin du, bigarren inbertitzaile handiena izateraino, bloke komunitarioaren ondoren.
Vucicek harreman onak izan ditu Errusiarekin, haren gasarekiko menpekotasun handia duen heinean, eta Donald Trump AEBko presidentearekin.