La oposición gana las elecciones en Serbia y aparta al populista Vucic del poder

El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de Serbia desde hace 12 años, ha reconocido este domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes, creada por los universitarios que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo.



"Está claro que hemos perdido estas elecciones. Ganó la Lista de Estudiantes. Tendrán entre 135 y 140 escaños, nosotros unos 105", ha dicho el expresidente, en un agrio discurso en el que, pese a reconocer la derrota, ha acusado a los ganadores de mentir y ha augurado que la gestión del nuevo Gobierno será desastrosa.



Según los datos, no oficiales ni definitivos, del instituto demoscópico Ipsos, la Lista de Estudiantes ha logrado 140 de los escaños frente a los 103 del conservador SNS de Vucic, que pierde 26 respecto a las elecciones de 2023, cuando logró la mayoría absoluta.



La debacle es mayor porque el Partido Socialista, su socio de los últimos años, no ha logrado ni el 3 % necesario para entrar en el Parlamento, donde antes tenía 18 asientos.



Vucic dimitió como jefe del Estado el pasado septiembre para aspirar al puesto de primer ministro, que ya ocupó entre 2014 y 2017.



De hecho, aparte de la Lista de Estudiantes y el SNS, solo tendrán representación las minorías húngara (3), la albanesa (2) y la bosnia (1).

"Construiremos una Serbia mejor, por el bien de nuestros ciudadanos, y para unas mejores relaciones con nuestros vecinos y con toda la comunidad internacional" resumió la victoria de hoy el número uno de la candidatura de los universitarios, el cardiólogo Ilija Srdanovic.