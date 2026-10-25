Los primeros resultados oficiales dan una clara victoria a la Lista de Estudiantes en Serbia

La Lista de Estudiantes, liderada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo en Serbia con un 52% de los votos, según resultados aún parciales correspondientes al escrutinio de 750 colegios electorales.

La Lista de Estudiantes conseguiría así 138 de los 250 escaños que conforman la Asamblea Nacional, el congreso unicameral serbio, mientras que la lista Aleksandar Vucic-Serbia Unida se quedaría en el 39,3% de los votos y 104 representantes.

Ningún partido más ha superado el mínimo legal para obtener representación, excepto los partidos de las minorías húngara y albanesa.

El primero en adelantar los resultados ha sido el cabeza de lista del gubernamental Partido Progresista Serbio (SNS), el expresidente Aleksandar Vucic, que ha augurado entre 135 y 140 escaños para la Lista de Estudiantes y 105 para la coalición Aleksandar Vucic-Serbia Unida.

"No tenemos los resultados definitivos. Muchos se sorprenderán y comprenderéis lo mucho que algunos han mentido. Os quiero informar que según una muestra estratificada está claro que hemos perdido estas elecciones", ha explicado Vucic desde la sede de su formación, según recoge la prensa serbia.

Vucic ha explicado que "la lista de los estudiantes ha ganado y tendrán entre 135 y 140 escaños y nosotros en torno a 105". "Nadie más ha conseguido representación... Bueno, los húngaros de la Vojvodina tienen tres escaños y los albaneses, quiero decir el SDA", ha añadido.

En cualquier caso ha advertido de que "vamos a luchar". "Sé que es un momento difícil para muchos (...). Algunos nos abandonarán, pero nuestra estructura es muy sólida. Hemos aprendido de la oposición, así que no os enfadéis", ha apelado.

Vucic ha señalado que este resultado es consecuencia de la "revolución" que han puesto en marcha con "apoyo de países extranjeros". "Les felicito aunque solo sean los perpetradores de un trabajo sucio que otros han diseñado", ha señalado antes de augurar que se aprobarán sanciones contra Rusia en marzo o abril. "Felicito a Natasa Kandic. Su política ha vencido", ha remachado en referencia a una de las activistas que promovió la ruptura de Yugoslavia.

De inmediato han estallado las celebraciones en las calles de las principales ciudades del país, aunque con epicentro en la sede electoral de a Lista de Estudiantes, donde se ha entonado la canción 'Serbia despierta'.