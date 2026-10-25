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Israel impedirá a los palestinos moverse en Cisjordania ocupada el martes, día de las elecciones

Los palestinos de la ciudad de Hebrón, sur de Cisjordania, expulsados por las fuerzas israelíes de sus casas desde que el viernes noche Israel iniciara una operación militar son ya 2600.
JERUSALÉN, 23/10/2026.- Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre "total" e indefinido de Cisjordania a partir de este viernes tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado. "He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy", afirmó Netanyahu en un comunicado publicado en sus canales. EFE/ FDI - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Soldados israelíes en Cisjordanía. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Zisjordania okupatuan mugitzea galaraziko die palestinarrei asteartean, hauteskunde egunean

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército israelí ha anunciado este domingo un cierre total de Cisjordania ocupada el próximo martes, día de las elecciones israelíes, tras prohibir ese día la "entrada y salida de trabajadores palestinos" incluso de las zonas industriales, así como la clausura de los puestos de control militares.

En el mismo comunicado castrense, el Ejército ha anunciado también que, desde hoy domingo y a lo largo del lunes, los palestinos de Cisjordania tampoco tendrán permitido trabajar en los asentamientos israelíes "a excepción de las zonas industriales y un número limitado de otras áreas autorizadas".

Más de tres millones de palestinos viven en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967 y sobre el que, según diversas ONG como B'Tselem, el Estado judío ha instaurando un régimen de apartheid: en el que los colonos israelíes están sujetos al derecho civil israelí y gozan de plenos derechos políticos, servicios estatales y protección del Estado, mientras que los palestinos están sometidos a un régimen y una legislación militares sin ningún derecho o libertad de movimiento.

Desde la noche del viernes, después de que dos atacantes palestinos mataran a dos soldados en Hebrón (sur de Cisjordania) pagándolo con su vida, Israel inició una operación militar contra esta urbe, de la que ya ha expulsado a cerca de 2.600 personas, según los últimos datos.

La ONG israelí de Derechos Humanos B'Tselem ha urgido a la comunidad internacional a detener la "campaña de limpieza étnica" que Israel está llevando a cabo en la ciudad de Hebrón y a prevenir el "desplazamiento forzado de ciudadanos, el castigo colectivo y la destrucción masiva e ilegal" del territorio palestino.

JERUSALÉN, 25/10/2026.- Las fuerzas israelíes demolieron este domingo una vivienda de tres plantas y cinco instalaciones comerciales e industriales en la zona de Farsh al Hawa, en Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), en el tercer día de la operación militar lanzada en la ciudad tras la muerte de dos soldados israelíes, informó el Ayuntamiento. El consistorio eleva ya a 2.674 los palestinos expulsados de sus casas por el Ejército israelí, pertenecientes a 411 familias, según un informe difundido este domingo.Entre los desplazados figuran 180 bebés menores de dos años, 222 personas mayores de 60 años, 168 enfermos crónicos, 115 mujeres embarazadas o lactantes y 28 personas con discapacidad, según el Ayuntamiento. En la imagen, desplazados en Hebrón. EFE/Gobierno palestinos/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Palestinos expulsados en Hebrón. Foto: EFE

Israel Palestina Benjamín Netanyahu Internacional

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