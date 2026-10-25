ELECCIONES EN BRASIL
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Brasil vota en las elecciones presidenciales más disputadas en los últimos años

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BRASILIA (BRASIL), 25/10/2026.- Una mujer vota este domingo en colegio electoral en Brasilia (Brasil) durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. EFE/Andre Borges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Brasilen azken urteotan izan den hauteskunderik lehiatuena martxan da

EITB

Última actualización

Los brasileños votan este domingo para despejar la tensa pugna que existe entre Lula da Silva y Flavio Bolosonaro. En concreto, 159 millones de brasileños están llamados a lar urnas para decidir el futuro de la mayor economía de América Latina. Y en parte, también el futuro de la izquierda sudamericana.

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