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Brasil vota en las elecciones presidenciales más disputadas en los últimos años
Euskaraz irakurri: Brasilen azken urteotan izan den hauteskunderik lehiatuena martxan da
Los brasileños votan este domingo para despejar la tensa pugna que existe entre Lula da Silva y Flavio Bolosonaro. En concreto, 159 millones de brasileños están llamados a lar urnas para decidir el futuro de la mayor economía de América Latina. Y en parte, también el futuro de la izquierda sudamericana.
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