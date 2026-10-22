Un tiburón, que atrae a miles de curiosos en Corea del Sur, vuelve al canal donde fue rescatado apenas un día después

Una hembra de tiburón, apodada Bukangi, fue avistada por primera vez en el canal de la ciudad portuaria de Busan el 18 de septiembre y, desde entonces, esta zona se ha convertido en una atracción turística que hasta el pasado domingo había recibido más de 1,6 millones de visitantes, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Las autoridades han llevado a cabo tres intentos fallidos para guiar al animal hacia mar abierto, ante la preocupación de que esté en riesgo su salud por la previsión de bajada drástica de las temperaturas del agua en el canal.