VIAJE DE MILEI A ESPAÑA
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Milei llama “dictador” a Sánchez y le acusa de fomentar la "invasión" en Ceuta

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Javier Milei presidente de Argentina, en el desayuno informativo del Fórum Europa
18:00 - 20:00
El presidente de Argentina, Javier Milei, en el desayuno informativo del Fórum Europa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mileik "diktadore" deitu dio Sanchezi eta Ceutan "inbasioa" sustatzea leporatu dio

EITB

Última actualización

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "impresentable dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta fue fomentada por el Ejecutivo porque "cada inmigrante es un voto". Así, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".

Argentina Pedro Sánchez Política Internacional

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