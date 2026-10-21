Milei llama “dictador” a Sánchez y le acusa de fomentar la "invasión" en Ceuta

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "impresentable dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta fue fomentada por el Ejecutivo porque "cada inmigrante es un voto". Así, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".