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Milei llama “dictador” a Sánchez y le acusa de fomentar la "invasión" en Ceuta
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "impresentable dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta fue fomentada por el Ejecutivo porque "cada inmigrante es un voto". Así, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo".
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