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Mileik "diktadore" deitu dio Sanchezi eta Ceutan "inbasioa" sustatzea leporatu dio
Javier Milei Argentinako presidenteak Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari egotzi dio Ceutako "inbasioa" sustatu izana, "migratzaile bakoitza boto bat delako". Horren esanetan, sozialistek nahiago dute "infernuan nagusi izan zeruan zerbitzatzea baino, eta zerua infernu bihurtzeko gai dira hori lortzeko".
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