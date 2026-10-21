MILEIREN BISITA ESPAINIARA

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Mileik "diktadore" deitu dio Sanchezi eta Ceutan "inbasioa" sustatzea leporatu dio

Iragarkia
Javier Milei presidente de Argentina, en el desayuno informativo del Fórum Europa
18:00 - 20:00

Javier Milei, Argentinako presidentea, Forum Europak antolatutako gosari informatiboan. Argazkia: EFE

EITB

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Javier Milei Argentinako presidenteak Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuari egotzi dio Ceutako "inbasioa" sustatu izana, "migratzaile bakoitza boto bat delako". Horren esanetan, sozialistek nahiago dute "infernuan nagusi izan zeruan zerbitzatzea baino, eta zerua infernu bihurtzeko gai dira hori lortzeko".

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