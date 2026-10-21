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Sanción millonaria a Meta por compartir datos personales de Facebook para la campaña de Trump

Un juez de EE. UU. sanciona a Meta con 25.000 millones de dólares por engañar a usuarios sobre la protección de sus datos, permitiendo que una consultora obtuviera sin consentimiento datos de millones de personas usuarias de Facebook.
(Foto de ARCHIVO) September 29, 2026, Washington, District Of Coulmbia, United States: MARK ZUCKERBERG speaks during a surprise gaggle with President DONALD TRUMP and technology executives at the White House. Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press 29/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Mark Zuckerberg con Donald Trump de fondo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: AEBetako epaile batek AEBko Gobernuak 25.000 milioi dolarreko isuna jarri dio Helmugari, erabiltzaileak bere datuen babesaren inguruan engainatzeagatik, eta aholkularitza-enpresa batek baimenik gabe Facebookeko milioika erabiltzaileren datuak lortzea ahalbidetu du

Agencias | EITB

Última actualización

Un tribunal estadounidense ha ordenado este miércoles a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar 25.000 millones de dólares por engañar al público sobre la protección de sus datos personales. Una consultora obtuvo sin consentimiento datos de millones de personas usuarias de Facebook para promocionar la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

Las revelaciones sobre Cambridge Analytica, la consultora que obtuvo datos de las personas usuarias, se produjeron en 2018 y acabaron con el cierre de este negocio tras reconocer Mark Zuckerberg que la misma accedió a sus datos en Facebook. La filtracción afectó a hasta 87 millones de perfiles y desataron un escándalo internacional sobre el uso de información personal por parte de las redes sociales y su papel en las campañas electorales.

El juez Francis Mathew dictó la sentencia después de que un jurado concluyera el pasado 25 de septiembre que Meta había infringido la ley estatal de protección al consumidor en más de 43 millones de ocasiones. 

El jurado consideró engañosas 26 declaraciones de Meta difundidas entre 2010 y 2021, entre ellas algunas realizadas por Mark Zuckerberg. La conducta indebida de Facebook, desarrollada durante años y difundida sistemáticamente al público, afecta al núcleo de sus prácticas empresariales", escribió Mathew en la sentencia.

De acuerdo con el fallo, la empresa mantuvo esas promesas pese a advertencias internas de que no podía cumplirlas. También permitió que determinados socios comerciales conservaran acceso a datos que había anunciado que dejaría de compartir para evitar perder ingresos.

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