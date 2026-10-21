Suspender las redes sociales: la medida que se plantea el gobierno francés para evitar los saqueos

El gobierno de francés se plantea la suspensión de las redes sociales para impedir que los saqueadores se organicen, en el contexto de los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación, que se han saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

La prohibición de las redes o la interceptación de mensajes encriptados son posibilidades que entrañan “dificultades técnicas y jurídicas”, mientras que la suspensión es más plausible, según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez. El dirigente recuerda que hay una decisión del Consejo de Estado (la máxima jurisdicción administrativa en Francia) de 2025 en la que constata que "en principio" se podría aplicar, aunque "bajo condiciones muy específicas, muy estrictas".

El alto funcionario aduce que las redes sirven para hacer un llamamiento a manifestaciones que derivan en actos de violencia y para que los participantes organicen los saqueos, informando en tiempo real dónde se encuentra la Policía. Nuñez ha citado específicamente a TikTok y Snapchat.

El Gobierno de Francia ya ha ordenado la instauración de toques de queda parciales en varias de las ciudades más pobladas del país (París, Marsella, Lyon y Niza). Las medidas restrictivas buscan "atajar" unos disturbios en los que se han arrestado más de 2.500 personas (el 95 % de ellos hombres y el 70 % mayores de edad). De ellos, 174 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Las autoridades están de nuevo en alerta tras la nueva movilización del sábado 24 de octubre, convocada por los 'chalecos amarillos'.