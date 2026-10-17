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Incidentes y decenas de detenidos en las protestas sociales en París y otras ciudades de Francia

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18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

Las protestas agrupan demandas diversas sobre la carestía de la vida, el aumento del precio de los carburantes y reivindicaciones educativas de estudiantes. Estas movilizaciones se producen en un contexto de debilidad política para el ejecutivo, a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027.

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