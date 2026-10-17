FRANTZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Istiluak eta dozenaka atxilotu Parisen eta Frantziako beste hiri batzuetan izandako protestetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizitzaren garestitzea, erregaien prezioaren gorakada eta ikasleen aldarrikapenak dira nagusi kaleetan. Exekutiboa ahul dela baliatuta egiten ari dira manifestazioak, 2027ko presidentetzarako hauteskundeen atarian.

Frantzia Frantziako Gobernua París Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X