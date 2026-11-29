Eisenkotek eta Netanyahuk Israelen Gobernua osatzeko negoziazioak eten dituzte
Gadi Eisenkot lehen ministro izateko hautagaiaren alderdiak baieztatu duenez, ez du Likudekin bilera gehiago egitea aurreikusten, bi buruzagiek ez baitute akordiorik lortu.
Israelen batasuneko Gobernua osatzeko negoziazioak etenda geratu dira, Gadi Eisenkot lehen ministroa izateko hautagaia eta Benjamin Netanyahu jarduneko agintaria bildu ostean. Eisenkoten alderdiak (Yashar) baieztatu du ez duela Likudekin (Netanyahuren alderdia) bilera gehiago egiteko asmorik.
"Oraingoz, hau da egoera", adierazi du Yashar alderdiaren bozeramaile batek, bilera gehiago egiteko aukeraz galdetu diotenean.
Yedioth Ahronoth egunkariaren arabera, Eisenkotek oposizioko alderdiekin koalizioa osatzeko konpromisoa azaldu zion Netanyahuri bileran, eta behin osatuta, Gobernuan sartzea eskaini zion.
Oztopo nagusietako bat Netanyahuk Iranekin gerra kudeatzeko Gobernuaren buru izaten jarraitzea izango litzateke. Haaretzen arabera, agintariak txandakatze sistema bat proposatu zuen, eta bi buruzagiak urtero txandakatuko lirateke lehen ministro karguan, baina Netanyahu izango litzateke lehena.
Hala ere, Likudek komunikatu batean ukatu egin zuen Netanyahuk bere agintaldia luzatzea eskatu izana segurtasun arrazoiak argudiatuta, eta bere proposamena negoziazioak azkartzea zela esan zuen. Agintariaren gertuko iturri batek Israelgo telebistako 12. kanalari adierazi zionez, Eisenkotek ez du batasun nazionaleko gobernua osatzeko interesik.
Eisenkot, Gobernua osatzeko babes bila
Israelgo Estatu Nagusiko buruzagi ohiak abenduaren 6ra arte du Gobernua osatzeko epea, eta abenduaren 20ra arte luzatzeko aukera du. Hori da, hain zuzen ere, urriaren 27an egindako hauteskundeen ondorioz presidentearen agindua jaso ostean jarritako epea.
Netanyahurekin bildu ostean, Naftali Bennett Beyajad alderdiko buruzagiarekin bildu da Eisenkot, oposizioko koalizioa osatzen duen alderdietako batekin.
Mansour Abbas Raam alderdi arabiarreko buruzagiak ostegunean adierazi zuenez, Eisenkotek oposizioko blokeko lau alderdiekin (Yashar, Beyajad, Demokratak eta Israel Beitenu), bere alderdiarekin eta beste alderdi batekin batera osa dezake Gobernua.
Eisenkotek alderdiak bere koalizioan sartzeko baldintzetako bat Hamas erakunde terroristatzat jotzea da. Abasek zeharka aipatu zuen talde islamista palestinarra larunbatean.
Bestalde, Yosef Jabareen Zerrenda Bateratuko presidenteak berretsi zuen bere alderdia prest dagoela Netanyahurena eta Ben Gvir ordezkatuko dituen Gobernu baten etorrera errazteko. "Gobernu horrek gure publikoari emango dion segurtasun sarea bezain zabala izango da Netanyahu-Ben Gvir gobernutik altxatu eta ordezkatuko duen Gobernuari emango diogun segurtasun sarearen zabalera", idatzi zuen X (Twitter ohia) sare sozialean.