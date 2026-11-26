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Marea izugarri altuek Kaliforniako kostaldea astindu dute
El Niño muturreko fenomenoak larriagotutako mareek ur azpian utzi dituzte Orange konderria (Los Angeles), San Diego eta San Frantzisko badiako hainbat eremu. Itsasgorak 3 metroko muga gainditu du San Frantziskoko iparraldean eta, ondorioz, kostaldeko bizilagunak ebakuatu behar izan dituzte.
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