COP31 gailurra historiako txarrenetariko bat izan da, elkarte ekologisten arabera
Gobernuz kanpoko erakundeak oso atsekabetuta daude Turkian egindako COP31 goi-bileraren emaitzekin. Ekologistak Martxan taldearen ustez, historiako okerrenetarikoa izan da, eta porrota "petrolio ekoizleen blokeoari, Europar Batasunaren finantzaziorako konpromisorik ezari eta Presidentetzaren lehentasunei" egotzi die.
Goi-bilera azken erabaki politikorik gabe amaitu zen, adostasun faltagatik.
"Zalantzarik gabe, Kopenhageko porrotetik izan den goi-bilerarik okerrenetariko bat izan da", adierazi dute ohar batean. Javier Andaluz Klima eta Energia arduradunak uste du "testu hau ez onartzea albiste bikaina" dela, "askoz okerragoa izango litzatekeelako gezurra esatea eta ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik teknologia garestiak bultzatzea".
Amnesty Internationalek, bestalde, "kutsatzaileen gutuna" geldiarazi zuen "erresistentzia" goraipatu du, eta COP31k "pertsonei eta planetari huts" egin ziela uste du.
Ohar batean Ann Harrison Justizia Klimatikoko Politiken aholkulariak esan duenez, "hainbat eskualdetako herrialdeek ondo egin zuten COP31ren presidentetzak ekintza klimatikoz mozorrotzen saiatu ziren traizio izugarria arbuiatzeko".
Gutuna "pertsonen eta planetaren kontura enpresa-onurak babesteko diseinatuta zegoen", "erregai fosilak aipatu ere ez zituen egiten", eta "teknologia arriskutsuei atea irekitzen zien, haien erabilera luza zezaketelako". AIren ustez, "munduko ordena harrapari batek emaitza izugarri bat inposatzea eragotzi zuen, adostasunaren mozorroaren atzean ezkutatuta".
Bestalde, Lurraren Lagunak elkarteak beste ohar batean adierazi du gailurraren "kolapsoa", "erregai fosilen amaiera eta finantzaketa klimatikoa airean utziz".
EBk goi-bileraren porrota deitoratu du
Europako Batzordeak deitoratu egin du goi-bileraren porrota, eta "gutxi batzuen interesek askok behar zuten anbizioa blokeatzea" ahalbidetu zutela salatu du.
"Desengainatuta gaude COP31ren emaitzarekin. Munduak premiazko neurri erabakigarriak behar ditu. Ezin dugu onartu egoerak eskatzen duen mailan ez dagoen emaitza bat, konpromisoen eta horien aplikazioaren arteko arrakalari heltzen ez diona eta anbizioan atzera egitea eragingo lukeena", esan du Anna-Kaisa Itkonen Europako Batzordeko Klima bozeramaileak.
Europar Batasunak atzera bota zuen Antalyako Itunaren azken zirriborroa. Besteak beste, ez zuen jasotzen erregai fosilen uzte progresiboari buruzko aipamen espliziturik. "Gure ustez, adostasuna ezin da izan izendatzaile komun minimoa. Ezin dugu babestu erregai fosilen irudia garbitzeko erabaki bat", azpimarratu zuen Itkonenek.
Azaldu duenez, EBk emandako danbatekoa ez da "multilateralismoaren gaitzespena, emaitzak emango dituen multilateralismoaren defentsa baizik", eta EBk negoziazioei azken unera arte eutsi ziela azaldu zuen, baina azkenean mahaitik altxatzea erabaki zuen, testuaren anbizio maila nahikoa ez zela iritzita.