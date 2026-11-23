Bonba-mehatxuak Alemaniako eta Danimarkako ehunka eskolatan
Bi herrialdeetan, mila ikastetxek baino gehiagok jaso dituzte gaur bonba-mehatxuak, posta elektronikoz: "Heriotza zain duzu".
Astelehen kaotikoa izan da Alemaniako eta Danimarkako ikastetxeetan, posta elektronikoz ehunka bonba-mehatxu jaso baitute. Azken orduetan, 1.000 ikastetxek baino gehiagok jaso dituzte bonba-abisuak, eduki berarekin, "heriotza zain duzu" esaldiarekin.
Gaur, goizean zehar, bonba-abisuen berri ematen aritu dira zenbait iturri ofizial eta hedabide. Gutxienez, 960 ikastetxe alemaniar mehatxatu dituzte, hainbat estatu federaletan argitaratu diren zifrak gehituta. Horrez gain, Danimarkan ere "ehunka eskola eta erakunde" mehatxatu dituzte, modu bertsuan.
Polizia-hedapena, baina ez da benetako arriskurik egon
Baden-Württemberg (Alemania) estatu federalak jaso du mehatxu-kopuru handiena (450 baino gehiago). Bertan, Friburgoko Poliziak telefonoz eta polizia-bulegoetan jasotako abisu ugariren berri eman du.
Arriskuak ebaluatu ondoren, Poliziak jakinarazi duenez, "dauzkagun zantzuen arabera, ezin dugu esan ikastetxeetan arrisku zehatzik dagoela". Are gehiago, Badische Zeitung egunkariak jakinarazi duenez, eskolei gomendatu diete ebakuaziorik ez egitea eta eskola-jarduerarekin normaltasunez jarraitzea.
Agintariek lasaitasunerako deia egin dute, baina zentro askok instalazioak hustea erabaki dute.
Zifrak gora
Lehen informazioen arabera 450 zentro ziren arren, kopuru hori Baden-Württemberg estatuari bakarrik zegokion. Beraz, horri beste eskualde batzuetako balantzeak gehitu behar zaizkio: 260 inguru Saxonia-Anhalten, 200 inguru Saxonian, 50 Schleswig-Holsteinen eta dozenaka gehiago Turingian, Berlinen eta Saxonia Beherean. Guztira, 960 zentro baino gehiago, Alemanian.
Danimarkako DR irrati-telebista publikoak argitaratu duenez, han ere hamabi polizia-barrutik adierazi dute mehatxuak izan dituztela. Oraingoz, "ehunka" dira. Bi herrialdeen artean, milatik gora ikastetxek jaso dituzte mehatxuak.