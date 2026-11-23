Lunes caótico en los centros educativos alemanes y daneses tras el envío masivo de amenazas de bomba. Han sido más de 1.000 los colegios que esta mañana han recibido correos electrónicos con avisos de bomba en Alemania y Dinamarca con el mismo contenido, con la frase "la muerte te espera".

A lo largo de esta mañana, diversas fuentes oficiales y medios alemanes están informando de avisos de bomba recibidos hoy en centros escolares alemanes. Han sido amenazados, al menos, 960 colegios alemanes, sumando las cifras que se han publicado en diferentes estados federales, a lo que hay que añadir las cifras de Dinamarca, donde se han reportado varios cientos de escuelas e instituciones afectadas

Despliegue policial sin riesgos reales

El estado federal de Baden-Wurtemberg (Alemania) es el que más amenazas ha reportado (más de 450). Allí, la Policía de Friburgo ha informado de los numerosos avisos recibidos por teléfono y en dependencias policiales.

Tras proceder a una evaluación de riesgos, el cuerpo policial ha informado de que “por ahora, no existen indicios de que existiera una amenaza concreta para los centros escolares que han recibido estos mensajes”. De hecho, han recomendado a las escuelas no llevar a cabo evacuaciones y continuar con la actividad escolar con normalidad, informa el diario Badische Zeitung.

Las autoridades han hecho un llamamiento a la calma. Sin embargo, han sido numerosos los centros que han procedido a desalojar sus instalaciones.

Variación de cifras

Si bien las primeras informaciones hablaban de 450 centros amenazados, esa cifra correspondía únicamente al estado de Baden-Wurtemberg. A esa cifra deben sumarse los balances de otras regiones, que son aproximadamente 260 en Sajonia-Anhalt, 200 en Sajonia, 50 en Schleswig-Holstein y decenas más en Turingia, Berlín o Baja Sajonia, lo que da una suma de más de 960 centros afectados, sólo en Alemania.

En Dinamarca, la Policía Nacional ha descartado cualquier peligro real en las amenazas. La radiotelevisión pública danesa DR ha confirmado que doce distritos policiales han registrado el envío de estas amenazas, que de momento se cifran en "cientos", por lo que la suma de colegios amenazados en los dos países supera el millar.