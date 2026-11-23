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Decenas de muertos en el incendio de una fábrica de caramelos en Indonesia
Euskaraz irakurri: Hamarnaka hildako Indonesiako gozoki-fabrika batean izandako sutean
El siniestro ocurrido en la provincia de Banten, se ha saldado con al menos 24 fallecidos, aunque la cifra podría aumentar, ya que aún hay decenas de personas desaparecidas.
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