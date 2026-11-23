Alice Huang, la mujer que mantuvo una relación extramarital con el ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, estuvo en contacto con un agente de los servicios de inteligencia chinos mientras duró el romance, según ha informado este lunes el diario The New York Times.



El diario cita fuentes conocedoras de los informes de inteligencia estadounidenses, que sostienen en que la mujer estuvo en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad Estatal desde la primavera de 2025 hasta otoño de este año, un período de tiempo que se solapa parcialmente con su affaire con el fundador de la empresa de chips.

La información también apunta a que el empresario a quien ella presentaba como su marido, Kang Wei, trabajó igualmente para la agencia de espionaje china.



Jensen Huang se vio forzado a dimitir al frente de Nvidia después de que trascendiese su relación con Alice Huang. La mujer dirigía la empresa Megaspeed, cliente de Nvidia en el sureste asiático. Las investigaciones apuntan a que presuntamente desvió chips para su venta a China.



Estados Unidos investiga el papel de Huang y de Kang en un entramado de sociedades, a quienes acusa de evadir los controles a la exportación de material tecnológico. Según la información recopilada por los servicios estadounidenses, Huang y Kang participaron en esa red empresarial y existen registros de envíos que los involucrarían.



Trump pide el regreso de Huang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este lunes al consejo de administración del fabricante estadounidense de semiconductores Nvidia a que vuelva a contratar a su ex consejero delegado, Jensen Huang. "Espero que el consejo de administración de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la compañía y también para Estados Unidos", ha dicho en sus redes sociales. El mandatario estadounidense ya había defendido la pasada semana otorgar una "segunda oportunidad" al exdirectivo.



El consejo no se ha pronunciado al respecto, aunque todo parece indicar que, de momento, no lo contempla.

