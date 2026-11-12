El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, que ha nombrado como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y ha designado por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones.

En un comunicado oficial emitido este jueves, la junta directiva de la empresa ha anunciado que iniciará de inmediato la búsqueda de un consejero delegado permanente y ha agradecido a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

La renuncia se produce en medio de una grave crisis reputacional tras revelarse la relación extramatrimonial de Huang, de 63 años, con la empresaria Alice Huang, señalada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como presunta espía china.

Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia desde septiembre de 2013 y con una trayectoria previa de casi 25 años en Cisco y Microsoft, mantendrá sus actuales responsabilidades financieras mientras ejerce el liderazgo interino.

Asimismo, la junta directiva ha nombrado a Jones, que es ex consejero delegado y ex presidente ejecutivo de Synopsys, como el primer presidente de la junta en la historia de la empresa, que hasta ahora carecía de esa figura.

"Colette ha ayudado a liderar a Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y tiene un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera", ha asegurado Jones en el comunicado.

El pasado domingo, Huang pidió disculpas públicas por haber sido "infiel" a su esposa, mientras el consejo contrataba al bufete Wachtell Lipton para investigar el caso. En los mercados financieros, las acciones de Nvidia caían un 12 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Nvidia cae un 7,45 % en bolsa

Las acciones de la tecnológica Nvidia han caído un 7,45 % en los primeros compases de la sesión en Wall Street, después de que la compañía anunciara la salida de Jensen Huang.

El desplome se suma a las pérdidas acumuladas durante la última semana, en la que Nvidia ha pasado de cerrar a 206,69 dólares el pasado 3 de noviembre, antes del escándalo, a 173,73 dólares el miércoles, un descenso del 15,9 %.

Con la caída de este jueves, la empresa acumula un retroceso cercano al 22 %. Además, la caída bursátil se produce pocos días antes de que Nvidia presente sus resultados trimestrales, previstos para el próximo 17 de noviembre.