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Un congresista republicano abre el proceso para intentar destituir al jefe del Pentágono

Acusa al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de iniciar la guerra con Irán sin autorización del Congreso y capturar a Maduro sin permiso legal, entre otros motivos.
(Foto de ARCHIVO) October 8, 2026, Sparrows Point, Md, United States of America: U.S. Defense Secretary Pete Hegseth speaks before U.S. President Donald Trump at an event announcing a new Anduril Industries shipyard, October 6, 2026 in Sparrows Point, Maryland. The .6 billion Arsenal-2 shipyard, funded by Anduril and the U.S. Navy, will build submarines and autonomous undersea vessels. Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre 08/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

El congresista republicano Thomas Massie ha activado este lunes el proceso para someter a juicio político al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para buscar su destitución, tal y como había anunciado que haría.

Massie ha leído ante la Cámara de Representantes los artículos en los que se basa su reprobación.

La resolución debe ser admitida primero a trámite en la Cámara de Representantes y posteriormente aprobada por su pleno, antes de pasar al Senado, que tiene la potestad de celebrar el juicio político.

Entre la lista de agravios contra Hegseth está el "haber iniciado la guerra con Irán sin la autorización del Congreso y sin haber presentado al Legislativo una amenaza inminente que justificara la intervención militar", "ataques letales ilegales contra sospechosos de narcotráfico" y la "captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores sin permiso legal".

También la gestión del secretario de Defensa al frente del Pentágono es motivo de la reprobación, ya que ha llevado a cabo varias destituciones de altos cargos militares, lo que ha provocado la crítica de miembros del Ejército y del Partido Republicano.

Por el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado en público su apoyo y confianza al secretario de Defensa.

Y el propio Hegseth ha defendido este lunes su gestión, que ha calificado como un "éxito", y ha denunciado que gente con "motivaciones políticas" está buscando minar los logros de "las tropas" en Irán o Venezuela.

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