El Gobierno Vasco comenzará mañana a negociar los presupuestos con la oposición

Noël d’Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, comenzará mañana, lunes, la ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento Vasco para negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca de 2027.

El consejero se reunirá con Sumar a las 10:00, con el PP a las 11:30 y con EH Bildu a las 13:00.

El Ejecutivo del PNV y PSE-EE cuenta con mayoría suficiente para aprobarlos, pero el lehendakari, Imanol Pradales, aseguró el viernes en el Parlamento Vasco que espera recibir “aportaciones y propuestas constructivas” para mejorar el proyecto, aunque su aprobación está asegurada pase lo que pase en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El pasado 27 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAV para 2027, que asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que en 2026. Se trata de unas cuentas récord que, según el Ejecutivo, tienen como principal objetivo “reforzar” los servicios públicos y “preparar” Euskadi para los desafíos del futuro.