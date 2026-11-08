Presupuestos de la CAV
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El Gobierno Vasco comenzará mañana a negociar los presupuestos con la oposición

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, se reunirá con EH Bildu, PP y Sumar para debatir la propuesta del Ejecutivo, que cuenta con mayoría suficiente para aprobarlos.
GRAFCAV1174. VITORIA, 28/10/2026.-El Consejero de Hacienda y Finanzas, Noel D Anjou Olaizola (d) ha entregado esta mañana los presupuestos generales de Euskadi, a la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria (i) dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos de Euskadi para el año 2027. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Entrega del proyecto por parte del consejero a la presidenta del Parlamento Vasco. Foto: EFE

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

Noël d’Anjou, consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, comenzará mañana, lunes, la ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento Vasco para negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca de 2027.

El consejero se reunirá con Sumar a las 10:00, con el PP a las 11:30 y con EH Bildu a las 13:00.

El Ejecutivo del PNV y PSE-EE cuenta con mayoría suficiente para aprobarlos, pero el lehendakari, Imanol Pradales, aseguró el viernes en el Parlamento Vasco que espera recibir “aportaciones y propuestas constructivas” para mejorar el proyecto, aunque su aprobación está asegurada pase lo que pase en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El pasado 27 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la CAV para 2027, que asciende a 17 629 millones de euros, un 7,6 % más que en 2026. Se trata de unas cuentas récord que, según el Ejecutivo, tienen como principal objetivo “reforzar” los servicios públicos y “preparar” Euskadi para los desafíos del futuro.

Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco PP Vasco Sumar EH Bildu Economía

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