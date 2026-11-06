La producción industrial creció un 4,7 % en Euskadi en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que en Navarra cayó un 5,5 %, el mayor retroceso de todas las comunidades autónomas. Así lo reflejan los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución de ambos territorios contrasta con la del conjunto del Estado, donde la producción industrial aumentó un 2,5 % interanual, 1,2 puntos más que en agosto, cuando el avance fue del 1,3 %.

Euskadi crece por encima de la media estatal

El incremento del 4,7 % registrado en Euskadi sitúa a la industria vasca por encima de la media estatal, aunque lejos de los mayores aumentos del mes. Madrid encabezó el crecimiento, con un 8,6 %, seguida de Murcia (5,6 %) y Andalucía (5,3 %).

Sin embargo, si se toma como referencia el acumulado de los nueve primeros meses del año, la evolución es más moderada en Euskadi. La producción industrial vasca ha aumentado un 1 % respecto al mismo periodo de 2025, por debajo del crecimiento medio estatal, que alcanza el 1,5 %.

Navarra registra la mayor caída del Estado

La situación es diferente en Navarra. La producción industrial retrocedió un 5,5 % en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, el descenso más acusado entre todas las comunidades autónomas.

En el conjunto del Estado, la actividad industrial aumentó en once comunidades y disminuyó en cinco. Además de Navarra, Extremadura registró una caída del 4 %. En Cataluña, la producción se mantuvo sin variaciones.

La energía impulsa la producción industrial

Por sectores, el crecimiento estatal de septiembre estuvo impulsado principalmente por la producción de energía, que aumentó un 7,1 %. También crecieron los bienes de equipo (3,2 %) y los bienes intermedios (2,4 %).

Por el contrario, la producción de bienes de consumo descendió un 1 %, con una caída más acusada en los bienes duraderos (-4,2 %) que en los no duraderos (-0,7 %).

Por ramas de actividad, los mayores incrementos correspondieron a la fabricación de material y equipo eléctrico (22,6 %), la fabricación de otro material de transporte (13,4 %) y el suministro de energía eléctrica y gas (9,6 %).

En el lado opuesto, las mayores caídas se produjeron en la industria del cuero y el calzado (-12,8 %), la confección de prendas de vestir (-10,1 %) y las coquerías y el refino de petróleo (-6,4 %).

En términos mensuales, la producción industrial aumentó un 0,8 % en septiembre respecto a agosto. Una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, el crecimiento interanual se situó en el 2 %.