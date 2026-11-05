CONCURSO DE ACREEDORES
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El administrador concursal de Tubos Reunidos concluye que no hubo mala praxis en la gestión

EITB ha tenido acceso a un informe en el que se afirma que el concurso es fortuito, lo que supone que no ha existido una intencionalidad para llevar a la empresa a esta situación y no se puede pedir responsabilidades a los gestores.
(Foto de ARCHIVO) Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026

EITB

Última actualización

El administrador concursal de Tubos Reunidos ha concluido en un informe al que ha tenido acceso EITB que es concurso de la empresa es fortuito. Esto quiere decir que se estima que no hubo una mala praxis o una intencionalidad para llevar a la empresa a esta situación y no se puede pedir responsabilidades a los gestores.

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