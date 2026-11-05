El administrador concursal de Tubos Reunidos ha concluido en un informe al que ha tenido acceso EITB que es concurso de la empresa es fortuito. Esto quiere decir que se estima que no hubo una mala praxis o una intencionalidad para llevar a la empresa a esta situación y no se puede pedir responsabilidades a los gestores.

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