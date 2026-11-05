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El administrador concursal de Tubos Reunidos concluye que no hubo mala praxis en la gestión
EITB ha tenido acceso a un informe en el que se afirma que el concurso es fortuito, lo que supone que no ha existido una intencionalidad para llevar a la empresa a esta situación y no se puede pedir responsabilidades a los gestores.
El administrador concursal de Tubos Reunidos ha concluido en un informe al que ha tenido acceso EITB que es concurso de la empresa es fortuito. Esto quiere decir que se estima que no hubo una mala praxis o una intencionalidad para llevar a la empresa a esta situación y no se puede pedir responsabilidades a los gestores.
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