Relevo generacional y mejora de la vida rural, ejes del presupuesto del Departamento de Agricultura

El relevo generacional en el primer sector, el mantenimiento de la actividad, el emprendimiento y la mejora de la calidad de vida en el medio rural son los ejes del presupuesto para 2027 del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

La consejera Amaia Barredo ha explicado en comisión en el Parlamento Vasco las principales partidas de su Departamento el año que viene, cuando gestionará 273 millones de euros, un 2,1 % más que en 2026.

La consejera ha destacado en todo caso que es un presupuesto "vivo" porque su Departamento puede lograr financiación europea a lo largo del año e incluso hacerse con fondos de otras comunidades autónomas, cuando estas no los ejecutan.

Las cuentas, ha explicado, buscan "fortalecer toda la cadena alimentaria vasca" y mantener vivo el medio rural, donde se invertirán 28 millones para implantar servicios presentes en núcleos urbanos de mayor tamaño.

En este sentido, el programa Berosi, además de instalar cajeros automáticos en pueblos pequeños, dispondrá de una nueva línea dotada con 200 000 euros para acercar la alimentación y los servicios de telecomunicaciones a las zonas rurales, lo que permitirá por ejemplo teletrabajar desde pueblos pequeños.

En conjunto, las ayudas e inversiones destinadas al desarrollo rural alcanzan los 28,61 millones de euros, ha precisado Barredo.

Además, en 2027 se movilizarán 60 millones de ayudas para acompañar al primer sector. El impulso al relevo generacional contará con 1,5 millones y las ayudas al emprendimiento y servicios de asesoramiento para reforzar la rentabilidad de las explotaciones con 3,7 millones.

El apoyo de la industria alimentaria vasca contará con más de 37 millones para apoyar la inversión empresarial. En este terreno, la innovación dispondrá de 15,7 millones que, entre otras cuestiones, financiarán las becas Ikertalent y las nuevas becas dirigidas al sector vitivinícola para incorporar talento e innovación a la cadena alimentaria.

4 millones para el campus del vino

La Dirección de Calidad y Promoción Alimentaria aumenta su presupuesto un 33,7 % (gracias a la cofinanciación de fondos europeos) y dispondrá de casi 18 millones para ayudas al sector.

De esta cantidad, 4 millones serán para EDA Drinks & Wine Campus, que este año dará por concluidas las obras de sus sedes de Laguardia y Vitoria-Gasteiz con el propósito de arrancar la actividad formativa en octubre.

La Dirección de Pesca y Acuicultura dispondrá de 29 millones para modernizar la flota y la industria pesquera, dotar al sector de servicios punteros, fomentar el conocimiento y apoyar el relevo generacional.

Se reservan 10,4 millones para mejorar la competitividad de las estructuras pesqueras, comerciales y transformadoras. Dentro de estas inversiones, destacan los 4,5 millones para las fábricas de hielo de Ondarroa y Bermeo.

Además, el Programa Comunitario de Recopilación de Datos de Pesquerías estará dotado con 3 millones. Esta iniciativa proporciona información científica para gestionar los recursos marinos y defender los intereses de la flota vasca en Europa, ha subrayado la consejera.

La Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral gestionará 32,22 millones, un 22 % más que este año, y destinará 15,4 millones a inversiones en puertos y 4,5 millones a inversiones en espacios pesqueros.

Destaca la consolidación del dique de abrigo de Mutriku, que junto con la renovación y ampliación del muelle de Elantxobe, se llevará 9,52 millones.

Además, se destinarán 3,36 millones a finalizar el recalzado y la pavimentación del muelle de Ondarroa y reparar el muelle central de Donostia; 2,1 millones el dragado de las rías de Zumaia y Deba; y 1,5 a la reordenación de la zona de Artza y la reforma de la capitanía de EKP en Bermeo.