Mañana se abre el plazo para las ayudas a la climatización sostenible en hogares y edificios de Euskadi
Este jueves, 5 de noviembre, se abre el plazo para la presentación por vía telemática de solicitudes de ayudas para la climatización sostenible en hogares y edificios de Euskadi, dentro de la iniciativa "Eguzki Hotz" del Gobierno Vasco, para la cual el Ejecutivo vasco ha previsto 120 millones de euros.
El periodo permanecerá abierto hasta el agotamiento de los fondos o, como fecha límite, hasta el 29 de septiembre de 2028.
Este programa tiene como fin adaptar el parque edificado a las altas temperaturas y olas de calor cada vez más frecuentes, garantizando el confort térmico sin disparar la factura ni la dependencia energética.
Planteamiento pionero
Gestionado por el Ente Vasco de la Energía (EVE), el programa introduce un planteamiento pionero en Europa. Por primera vez, las subvenciones a la climatización estarán estrictamente condicionadas a que los nuevos equipos de frío y calor se vinculen a una fuente propia de generación eléctrica renovable (autoconsumo individual, comunidades ciudadanas de energía o comunidades renovables).
De este modo, la electricidad generada durante las horas de mayor radiación solar servirá para alimentar los sistemas de climatización.
Para hogares, comercios e industria
Las ayudas están abiertas a la industria, el sector servicios, los pequeños comercios, los hogares y las comunidades de vecinos, además de infraestructuras públicas como centros educativos, sanitarios o comisarías.
Los porcentajes de subvención se repartirán en función de la tecnología escogida y el perfil solicitante:
Instalaciones fotovoltaicas: en el ámbito residencial se cubrirá hasta el 55 % del coste. En el sector empresarial, hasta el 25 % para grandes empresas, el 30 % para medianas y el 45 % para pequeñas empresas.
Climatización renovable: las ayudas alcanzarán hasta el 45 % en sistemas de generación por geotermia y hasta el 30 % en soluciones de aerotermia.