Este jueves, 5 de noviembre, se abre el plazo para la presentación por vía telemática de solicitudes de ayudas para la climatización sostenible en hogares y edificios de Euskadi, dentro de la iniciativa "Eguzki Hotz" del Gobierno Vasco, para la cual el Ejecutivo vasco ha previsto 120 millones de euros.

El periodo permanecerá abierto hasta el agotamiento de los fondos o, como fecha límite, hasta el 29 de septiembre de 2028.

Este programa tiene como fin adaptar el parque edificado a las altas temperaturas y olas de calor cada vez más frecuentes, garantizando el confort térmico sin disparar la factura ni la dependencia energética.